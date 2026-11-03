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Головна Новини дня Зеленський закликав США захистити небо після масованої атаки РФ

Зеленський закликав США захистити небо після масованої атаки РФ

Ua ru
3 листопада 2026 10:23
Зеленський відреагував на нічну атаку Росії в день виборів у США Офіс Президента України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Цієї ночі, 3 листопада, Росія здійснила масований комбінований удар по українській енергетиці та цивільних об'єктах. За інформацією глави держави росіянами було випущено понад 360 ракет і дронів. У Харкові через атаку на лікарню постраждали 73 людини, а в Комишувасі кількість жертв зросла до 29. Президент України Володимир Зеленський закликав США відреагувати на цей терор.

Новина доповнюється...

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Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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