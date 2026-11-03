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Этой ночью, 3 ноября, Россия нанесла массированный комбинированный удар по украинской энергетике и гражданским объектам. По информации главы государства россиянами было выпущено более 360 ракет и дронов. В Харькове из-за атаки на больницу пострадали 73 человека, а в Комышувахе количество жертв возросло до 29. Президент Украины Владимир Зеленский призвал США отреагировать на этот террор.

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