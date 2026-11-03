Завали будинку внаслідок удару РФ по Дніпрі 3 листопада. Фото: Дніпропетровська ОВА

Внаслідок російського удару по Дніпру рано вранці, 3 листопада, постраждали вже 15 людей, серед яких троє чоловіків перебувають у тяжкому стані. Через ризик повторних обстрілів міста рятувальникам вкрай складно проводити пошукову операцію. Містян наполегливо просять не залишати укриттів до повного відбою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Дніпропетровської ОВА.

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Збільшилась кількість постраждалих у Дніпрі

Наслідки російської атаки по Дніпру уточнюються, і кількість травмованих продовжує зростати. За оновленими даними, відомо вже про 15 поранених місцевих мешканців. Медичні працівники зараз борються за життя трьох чоловіків, які отримали найбільш серйозні ушкодження. Їхній стан фахівці наразі оцінюють як тяжкий.

Наслідки вибуху. Фото: Дніпропетровська ОВА

На місці влучання продовжують працювати екстрені служби. Робота фахівців на локації суттєво ускладнюється через постійну загрозу завдання росіянами повторних ударів.

Наслідки влучання. Фото: Дніпропетровська ОВА

Згодом в Дніпропетровській ОВА уточнили, що удар росіян було здійснено по медичному закладу, де на момент атаки перебувала майже сотня людей.

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"Через атаку росіян на Дніпро пошкоджені будівлі амбулаторії центру медико-санітарної допомоги та однієї з міських лікарень. У лікарні перебували на лікуванні майже 100 людей. Ніхто з пацієнтів і медичних працівників не постраждав. Зараз пацієнтів переводять до інших лікарень", — повідомили в ОВА.

Згодом начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, що в ході розбору завалів рятувальники знайшли тіло загиблої людини.

Повідомлення про жертву внаслідок атаки по Дніпру. Фото: скриншот

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 3 листопада російська армія влаштувала масований комбінований удар по Україні. Цієї ночі країна-агресор знову вдарила по енергетичній інфраструктурі України, вивівши з ладу низку теплоелектростанцій та ключових магістральних підстанцій.

Тієї ж ночі під комбінований обстріл балістикою та КАБами потрапив Харків, де ворог поцілив по лікарні, через що постраждали десятки цивільних.

Тим часом у Комишувасі на Запоріжжі кількість жертв авіаудару по навчальному закладу збільшилася до 26 загиблих. Серед них є шестеро правоохоронців та рятувальників, які потрапили під повторний удар, коли розбирали завали після першого прильоту.