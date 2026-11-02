Рятувальники розбирають завали в Комишувасі. Фото: ДСНС

Кількість загиблих унаслідок російських авіаударів по навчальному закладу в Комишувасі Запорізької області зросла до 24 людей, серед яких двоє рятувальників і четверо поліцейських. Ще п'ятеро осіб зазнали поранень, зокрема двоє працівників ДСНС, а керівництво служби розкрило обставини повторної атаки росіян.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

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Наслідки атаки в Комишувасі. Фото: ДСНС

Росіяни повторно вдарили по місцю рятувальних робіт

За інформацією ДСНС, уранці 2 листопада російські війська атакували навчальний заклад у Комишувасі. Коли на місце прибули рятувальники та поліцейські, виникла загроза повторного обстрілу. Працівники екстрених служб перейшли в укриття, однак російські військові завдали нових ударів по місцю попереднього влучання.

Унаслідок атаки зруйновано спортивну залу та господарську споруду, пошкоджено будівлю навчального закладу. Також знищено пожежно-рятувальний автомобіль.

Аварійно-рятувальні роботи на місці трагедії тривають.

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Наслідки атаки в Комишувасі. Фото: ДСНС

ДСНС назвала імена загиблих рятувальників

Очільник ДСНС Андрій Даник повідомив, що під час виконання службових обов'язків загинули Денис Коноваленко та Олексій Сущевський. Обом було по 44 роки.

Денис майже 12 років присвятив службі цивільного захисту, а Олексій долучився до рятувальних підрозділів Запоріжжя у 2013 році та відслужив понад 13 років.

Наслідки атаки в Комишувасі. Фото: ДСНС

Обидва рятувальники мали державні нагороди. Дениса відзначили президентською відзнакою "За оборону України", а Олексія — відзнакою та медаллю "Захиснику Вітчизни".

"Ми втратили двох наших колег, ще двоє — поранені та перебувають у лікарні. Сьогодні їхні родини переживають непоправну втрату. Без чоловіка залишилися дружини, без батька — 4 дітей: 18-річний і 19-річний сини, 12-річна та 8-річна доньки.

Немає слів, які могли б полегшити цей біль. росія забрала життя двох людей, які присвятили себе порятунку інших. Двох колег, побратимів, частину нашої великої рятувальної родини.

Від імені всієї Служби висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Дениса та Олексія. Розділяємо ваш біль і сумуємо разом із вами", — сказав Даник.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що після масованого російського авіаудару по Комишувасі Запорізької області 27 людей вважалися зниклими безвісти.

Також Новини.LIVE писав, що президент Володимир Зеленський повідомив, що спочатку окупанти атакували школу, де місцевим жителям роздавали гуманітарну допомогу, а потім скинули ще дев'ять авіабомб на укриття з людьми. Глава держави наголосив, що російські військові знали про щотижневе надання допомоги в цьому місці.