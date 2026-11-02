Російський удар по Комишувасі: Зеленський повідомив про 18 загиблих

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по селищу Комишуваха в Запорізькій області. Внаслідок обстрілу загинули 18 людей, ще пʼятеро отримали поранення.

Про це глава держави повідомив у соцмережах у понеділок, 2 листопада, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Комишувахи 2 листопада

"Надзвичайно страшний російський удар по селищу Комишуваха в Запорізькій області. Від ранку було вже кілька ударів авіабомб по селищу — по школі, яка використовувалась для гуманітарних потреб: там роздавали людям гуманітарну допомогу. Після першого удару авіабомб був повторний удар ще дев’яти бомб, і саме по укриттю, де перебували люди", — зазначив Зеленський.

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