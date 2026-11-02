Российский удар по Комышувахе: Зеленский сообщил о 18 погибших

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по поселку Комышуваха в Запорожской области. В результате обстрела погибли 18 человек, ещё пятеро получили ранения.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях в понедельник, 2 ноября, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Комышувахи 2 ноября

"Чрезвычайно страшный российский удар по поселку Комышуваха в Запорожской области. С утра уже было несколько ударов авиабомбами по поселку — по школе, которая использовалась для гуманитарных нужд: там раздавали людям гуманитарную помощь. После первого удара авиабомбами последовал повторный удар ещё девятью бомбами, и именно по укрытию, где находились люди", — отметил Зеленский.

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