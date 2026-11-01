Спасатели на месте происшествия. Фото: Винницкая ОВА

Российские войска атаковали Винницкую область 1 ноября, в воскресенье. Сообщается, что в результате обстрела погибли два человека, ещё трое детей получили травмы и в настоящее время находятся в больнице.

Об этом сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотня, передает Новини.LIVE.

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Российская атака на Винницкую область 1 ноября

Стало известно, что Россия обстреляла Козятинскую общину Винницкой области. К сожалению, погибли два человека: среди них был мужчина, он скончался на месте попадания, и женщина, которую доставили в реанимацию, однако она все равно скончалась.

Также есть информация о трёх раненых детях: двое пятилетних и 16-летний подросток. Медики отмечают, что у них травмы средней тяжести, им уже оказывают необходимую помощь.

Известно, что попадание боеприпаса РФ произошло между студенческим общежитием и учебным заведением.



"На месте работают все соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется", — написали в ОВА.

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Пост Наталии Заболотной. Скриншот: Facebook

Поврежденный автомобиль на месте попадания. Фото: Винницкая ОВА

Спасатели тушат пожар. Фото: Винницкая ОВА

Мы писали, что российская армия массированно обстреляла Винницкую область в ночь на 1 ноября. Повреждены объекты энергетики, башня мобильной связи, складское здание и другие гражданские сооружения.

Новини.LIVE сообщали, что РФ также нанесла удары по Запорожской области. Россияне атаковали 55 населенных пунктов, нанеся в общей сложности 699 ударов. В частности, зафиксировано 20 авиаударов и 486 атак дронами, преимущественно FPV.