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Головна Новини дня Росія атакувала Вінниччину: є загиблі та поранені

Росія атакувала Вінниччину: є загиблі та поранені

Ua ru
1 листопада 2026 17:54
Росія атакувала Вінниччину 1 листопада: є загиблі та поранені Вінницька ОВА
Рятувальники на місці подій. Фото: Вінницька ОВА

Російські війська атакували Вінницьку область 1 листопада, в неділю. Повідомляється, що внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, ще троє дітей отримали травми та наразі перебувають у лікарні.

Про це повідомила очільниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотня, передає Новини.LIVE.

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Російська атака на Вінницьку область 1 листопада

Стало відомо, що Росія обстріляла Козятинську громаду Вінницької області. На жаль, загинуло двоє людей: серед них був чоловік, який помер на місці влучання; та жінка, яку доставили до реанімації, однак вона все одно пішла з життя.

Також є інформація про троє поранених дітей: двоє пʼятирічних та 16-річний хлопець. Медики зазначають, що вони мають травми середньої тяжкості, їм вже надають необхідну допомогу.

Відомо, що влучання боєприпасу РФ сталось між студентським гуртожитком та навчальним закладом.

"На місці працюють усі відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється", — написали в ОВА.

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Ми писали, що російська армія масштабно обстріляла Вінницьку область в ніч проти 1 листопада. Пошкоджено об'єкти енергетики, вежу мобільного зв'язку, складську будівлю та інші цивільні споруди.

Новини.LIVE інформували, що також РФ ударила Запорізьку область. Росіяни атакували 55 населених пунктів, завдавши загалом 699 ударів. Зокрема, зафіксовано 20 авіаударів і 486 атак дронами, переважно FPV.

Вінниця обстріли Вінницька область війна в Україні атака
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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