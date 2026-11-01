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Головна Новини дня РФ атакувала Запорізьку область: є поранені та руйнування

РФ атакувала Запорізьку область: є поранені та руйнування

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1 листопада 2026 07:57
Обстріли Запорізької області: шестеро людей зазнали поранень facebook.com/DSNSZP
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSZP

Упродовж доби російські війська завдали 699 ударів по населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак у Запорізькому районі травмувалися шестеро людей. Також зафіксовано пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, інформує Новини.LIVE у неділю, 1 листопада.

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Атака РФ на Запорізьку область
Наслідки атаки РФ на Запорізьку область. Фото: Рада оборони Запорізької області

Наслідки російських атак на Запорізьку область

За добу російські окупанти атакували 55 населених пунктів регіону. Загалом російські війська завдали 699 ударів із застосуванням авіації, безпілотників, реактивних систем залпового вогню та артилерії.

Зокрема, зафіксовано 20 авіаударів по низці населених пунктів. Також росіяни застосували 486 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів.

Крім того, російські армійці здійснили 13 обстрілів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та завдали 180 артилерійських ударів.

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Також до відповідних органів надійшло 68 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

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Скриншот повідомлення Федорова/Telegram

Новини.LIVE інформували, що 1 листопада 2026 року після російських атак на Дніпро та Харків Укрзалізниця змінила маршрути окремих поїздів через пошкодження вагонів і локомотивів. Затримки деяких рейсів сягнули 16 годин, а пасажирам на окремих ділянках доводиться пересідати на дизельні або електропоїзди. Зміни торкнулися напрямків із Солотвина, Ясіні, Трускавця та Львова, а пасажирам, яким не підходять комбіновані маршрути, доступне повне повернення вартості квитків.

Новини.LIVE писали, що у ніч проти 31 жовтня російські війська вночі повторно атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, пошкодивши два об'єкти ДТЕК "Дніпровські електромережі". Без електропостачання залишилися частина Дніпра та Кам'янського, а також мешканці Дніпровського й Новомосковського районів. Енергетики продовжують відновлювальні роботи, намагаючись якнайшвидше повернути світло споживачам.

Запоріжжя Запорізька область обстріли війна в Україні атака руйнування постраждалі
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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