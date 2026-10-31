Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: t.me/dsns_telegram

Російські війська вночі знову атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Внаслідок ударів серйозно пошкоджене обладнання двох об'єктів ДТЕК "Дніпровські електромережі". Без електропостачання залишаються частина Дніпра та Кам'янського, а також мешканці двох районів області.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК у суботу, 31 жовтня.

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Наслідки удару РФ по енергооб'єктах на Дніпропетровщині

За даними ДТЕК, внаслідок нічної атаки РФ на Дніпропетровську область зазнали значних пошкоджень два енергетичні об'єкти компанії "Дніпровські електромережі". Один із них — об'єкт, на якому енергетики майже дві доби працювали над відновленням після попереднього пошкодження.

Наразі без електропостачання залишається значна частина Дніпра та Кам'янського. Також світла немає в мешканців Дніпровського і Новомосковського районів.

В енергетичній компанії зазначили, що фахівці продовжують відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах, зважаючи на безпекову ситуацію. Енергетики запевнили, що докладають зусиль для якнайшвидшого повернення електропостачання жителям області?

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"Енергетики всієї області продовжують працювати на пошкоджених обʼєктах, наскільки дозволяє безпекова ситуація. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі".

Скриншот повідомлення ДТЕК/Telegram

Новини.LIVE інформували, що 31 жовтня 2026 року стало відомо, що внаслідок російських атак на Дніпропетровщині загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. Упродовж доби окупанти понад 20 разів обстріляли п’ять районів області безпілотниками. Пошкоджень зазнали інфраструктура, приватний будинок і підприємство, також виникли пожежі.

Новини.LIVE писали, що народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що лише третина критично важливого обладнання на підстанціях "Укренерго" має захист від російських атак. За його словами, через пошкодження енергетичної інфраструктури та обмеження передачі електроенергії диспетчери змушені знижувати генерацію Хмельницької та Рівненської АЕС. Водночас Україна має достатньо можливостей для виробництва електроенергії, однак її не вдається передати до Києва, центральних і східних регіонів у необхідних обсягах.