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Головна Новини дня Росіяни атакували п’ять районів Дніпропетровщини: є загиблий і поранені

Росіяни атакували п’ять районів Дніпропетровщини: є загиблий і поранені

Ua ru
31 жовтня 2026 08:29
Атаки на Дніпропетровщину 31 жовтня: є загиблий та двоє поранених /t.me/dnipropetrovskaODA
Рятувальник ліквідовує наслідки атаки по Дніпропетровщині. Фото: /t.me/dnipropetrovskaODA

Уранці 31 жовтня стало відомо, що внаслідок російських атак на Дніпропетровщині загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. Упродовж доби окупанти понад 20 разів били по п’яти районах області безпілотниками. Пошкоджена інфраструктура, приватне житло та підприємство, виникли пожежі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Новини.LIVE.

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Які наслідки атак на Дніпропетровщині

У Дніпрі внаслідок ударів пошкоджена інфраструктура. У Дніпровському районі російські війська атакували кілька громад, де спалахнули пожежі. Там загинула людина.

У Кам’янському районі понівечена інфраструктура Кам’янського, Вільногірська та Божедарівської громади. У Павлограді пошкоджена приватна оселя, а в Тернівській громаді росіяни вдарили по підприємству. Унаслідок цієї атаки постраждала одна людина.

Росіяни атакували п’ять районів Дніпропетровщини: є загиблий і поранені - фото 1
Допис Олександра Ганжі. Фото: скриншот

На Синельниківщині під ударом опинилися районний центр і Петропавлівська громада. Там виникла пожежа, а поранень дістав 18-річний хлопець. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 30 жовтня після російських атак на енергетичну інфраструктуру складна ситуація з електропостачанням зберігалася на Дніпропетровщині, у Києві та Київській області. На Дніпропетровщині енергетики вже відновили живлення об’єктів критичної інфраструктури та частини споживачів.

Також Новини.LIVE писали, що вранці 29 жовтня російський безпілотник атакував Павлоград. Унаслідок удару виникли пожежі в приватному будинку та приміщенні місцевого магазину.

Дніпро Дніпропетровська область поранення загиблі атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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