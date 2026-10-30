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Енергетики попередили про складну ситуацію зі світлом у трьох регіонах

Ua ru
30 жовтня 2026 18:09
Енергетики відновлюють світло після атак Росії 30 жовтня у Києві dtek-kem.com.ua/
Енергетики відновлюють електропостачання. Фото: dtek-kem.com.ua/

Унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру ситуація з електропостачанням на Дніпровщині, у Києві та Київській області залишається складною. Енергетики ремонтують пошкоджене обладнання, однак для повного відновлення живлення потрібен час.

Про це повідомили в Міненерго, інформує Новини.LIVE.

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Де вже вдалося відновити електропостачання

Російські війська цілеспрямовано атакували енергетичну інфраструктуру, зокрема системи передачі електроенергії та трансформаторне обладнання. Через це в окремих регіонах виникли проблеми з електропостачанням.

На Дніпровщині ремонтним бригадам уже вдалося заживити об’єкти критичної інфраструктури та частину споживачів. Відновлювальні роботи також тривають у Києві та Київській області.

Енергетики попередили про складну ситуацію зі світлом у трьох регіонах - фото 1
Допис Міненерго. Фото: скриншот

Водночас масштаби пошкоджень значні, тому швидко повернути електроенергію всім споживачам не вдасться. Роботу ремонтних бригад додатково ускладнюють тривалі повітряні тривоги та загроза повторних обстрілів.

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Енергетики продовжують працювати над відновленням пошкодженого обладнання, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в оселі.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 30 жовтня внаслідок російських атак на Дніпро та прилеглі населені пункти без електропостачання залишилися понад 350 тисяч абонентів. За даними начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, енергетики розпочали відновлювальні роботи, а насосні станції водопостачання та водовідведення перевели на резервне живлення від генераторів.

Також Новини.LIVE писали, що Київ і прифронтові міста можуть зіткнутися з тривалими відключеннями електроенергії за сценарієм Конотопа. Народний депутат Сергій Нагорняк пояснив, що ризики залежать від захищеності критичних енергооб’єктів, зокрема трансформаторів та обладнання на підстанціях.

Київ Міненерго електроенергія Дніпропетровська область відключення світла
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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