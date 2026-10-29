Київ може залишитися без світла на п’ять діб, як Конотоп

Працівник теплоелектростанції. Фото: ДТЕК

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк заявив, що для Києва та прифронтових міст існує ризик бути без світла як у Конотопі. Зокрема, у місті в Сумській області люди залишилися без електроенергії на пʼять діб.

Про це Сергій Нагорняк сказав в ефірі Ранок.LIVE.

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Ризик тривалого відключення світла

Нагорняк відповів, чи може статися тривале відключення світла в Києві або в прифронтових регіонах.

"Сподіваюсь, що такого не станеться. Але ми розуміємо, що прифронтові регіони, які не захищені, там де не збудовані захисні споруди, де не захищена енергетична інфраструктура, ризик, на жаль, існує такий", — каже Нагорняк.

Водночас по Чернігову ситуація буде краще. Він розповів, що коли місто було місяцями без світла, то згодом фахівці Укренерго зробили свою роботу. Вони запросили туди підрядників, які швидко збудували захисні споруди для трансформаторів струму і для реле.

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Як писали Новини.LIVE, 28 жовтня премʼєр-міністр Сергій Корецький провів розмову з мером Конотопа стосовно ситуації зі світлом. Після російської атаки місто залишилося без світла на пʼять діб.

А президент Володимир Зеленський повідомив, що українські сили завдають ударів по енергетичних об’єктах Росії у відповідь на атаки окупантів. Він також наголосив, що запропоноване лідером США Дональдом Трампом енергетичне перемир’я так і не було реалізоване.