Енергетики. Фото: ДТЕК

Конотоп у Сумській області вже пʼяту добу без світла. Премʼєр-міністр України Сергій Корецький провів розмову з міським головою. Проблеми з енергетикою сталися після російської атаки.

Про це Сергій Корецький повідомив у соцмережах у середу, 28 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Відсутність світла в Конотопі

Наразі критична інфраструктура Конотопа працює на резервних джерелах живлення. Крім того, у місті розгорнуті пункти незламності.

Корецький доручив Міненерго та Укренерго терміново розібратися в ситуації та якнайшвидше відновити світло.

"Окремо Уряд уже сьогодні забезпечить Конотоп необхідним запасом дизельного пального для альтернативних джерел живлення. Воно потрібне для роботи котельні та водоканалу", — зазначив він.

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У Міненерго зробили заяву стосовно ситуації з електропостачанням Конотопа.

"Прогнозується, що вже до кінця доби енергетикам вдасться відновити енергопостачання всіх споживачів. Проте, на першому етапі, через обмеження мережі подача напруги буде відбуватись почергово", — йдеться у повідомленні.

Через російський обстріл без електроенергії опинилися приблизно 200 тисяч споживачів. Наразі енергопостачання ще не відновили для близько 4,5 тисяч абонентів.

На період відновлення пошкоджених об’єктів енергетики доводиться застосовувати тимчасові аварійні відключення, оскільки ремонтні роботи неможливо виконувати під напругою. Координацію відновлення енергосистеми здійснюють Міненерго та Укренерго.

Що передувало

Російські окупанти 24 жовтня масовано атакували дронами енергетичну інфраструктуру Сумської області. Під ударами були електропідстанції, що забезпечують постачання електроенергії в регіоні, зокрема місті Конотоп. Крім того, раніше противник також бив по цих обʼєктах.

"Міністерство енергетики України систематично надає обладнання з хабів для енергетичних підприємств Сумщини, які регулярно зазнають ворожих атак. Лише цього року передано вже майже 423 тонни гуманітарної допомоги", — додали в Міненерго.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДСНС, 28 жовтня російські окупанти атакували Суми дроном. Внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина. Під ударом було складське приміщення.

Крім того, нещодавно Росія атакувала 25 населених пунктів Сумської області. Ворог бив авіабомбами, артилерією та дронами. Окупанти поранили цивільних мешканців та спричинили пошкодження.