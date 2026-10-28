Энергетики. Фото: ДТЭК

Конотоп в Сумской области уже пятые сутки находится без света. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел беседу с мэром города. Проблемы с энергоснабжением возникли после российской атаки.

Об этом Сергей Корецкий сообщил в соцсетях в среду, 28 октября, передает Новини.LIVE.

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Отсутствие света в Конотопе

В настоящее время критически важная инфраструктура Конотопа работает от резервных источников питания. Кроме того, в городе развернуты пункты устойчивости.

Корецкий поручил Минэнерго и Укрэнерго срочно разобраться в ситуации и как можно быстрее восстановить электроснабжение.

"Кроме того, правительство уже сегодня обеспечит Конотоп необходимым запасом дизельного топлива для альтернативных источников питания. Оно необходимо для работы котельной и водоканала", — отметил он.

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Когда в Конотопе появится свет?

В Минэнерго сделали заявление относительно ситуации с электроснабжением Конотопа.

"Прогнозируется, что уже к концу суток энергетикам удастся восстановить энергоснабжение всех потребителей. Однако на первом этапе из-за ограничений в сети подача напряжения будет происходить поочередно", — говорится в сообщении.

Из-за российского обстрела без электроэнергии остались примерно 200 тысяч потребителей. На данный момент энергоснабжение еще не восстановлено для около 4,5 тысячи абонентов.

На период восстановления поврежденных объектов энергетики приходится применять временные аварийные отключения, поскольку ремонтные работы невозможно выполнять под напряжением. Координацию восстановления энергосистемы осуществляют Минэнерго и Укрэнерго.

Что предшествовало

24 октября российские оккупанты массированно атаковали дронами энергетическую инфраструктуру Сумской области. Под ударами оказались электроподстанции, обеспечивающие подачу электроэнергии в регионе, в частности в городе Конотоп. Кроме того, ранее противник также наносил удары по этим объектам.

"Министерство энергетики Украины систематически предоставляет оборудование из хабов для энергетических предприятий Сумской области, которые регулярно подвергаются вражеским атакам. Только в этом году передано уже почти 423 тонны гуманитарной помощи", — добавили в Минэнерго.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС, 28 октября российские оккупанты атаковали Сумы с помощью дрона. В результате обстрела ранение получил один человек. Под ударом оказалось складское помещение.

Кроме того, недавно Россия атаковала 25 населенных пунктов Сумской области. Враг наносил удары авиабомбами, артиллерией и дронами. Оккупанты ранили мирных жителей и нанесли ущерб.