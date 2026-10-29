Киев может остаться без света на пять суток, как Конотоп

Работник теплоэлектростанции. Фото: ДТЭК

Народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк заявил, что Киеву и прифронтовым городам грозит риск остаться без света, как в Конотопе. В частности, в этом городе в Сумской области люди остались без электроэнергии на пять суток.

Об этом Сергей Нагорняк сообщил в эфире Ранок.LIVE.

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Риск длительного отключения света

Нагорняк ответил на вопрос, может ли произойти длительное отключение света в Киеве или в прифронтовых регионах.

"Надеюсь, что этого не произойдет. Но мы понимаем, что в прифронтовых регионах, которые не защищены, там, где не построены защитные сооружения, где не защищена энергетическая инфраструктура, такой риск, к сожалению, существует", — говорит Нагорняк.

В то же время в Чернигове ситуация будет лучше. Он рассказал, что когда город месяцами оставался без света, впоследствии специалисты "Укрэнерго" проделали свою работу. Они пригласили туда подрядчиков, которые быстро построили защитные сооружения для трансформаторов тока и реле.

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Как писали Новини.LIVE, 28 октября премьер-министр Сергей Корецкий провел беседу с мэром Конотопа по поводу ситуации с электричеством. После российской атаки город остался без света на пять суток.

А президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы наносят удары по энергетическим объектам России в ответ на атаки оккупантов. Он также подчеркнул, что предложенное лидером США Дональдом Трампом энергетическое перемирие так и не было реализовано.