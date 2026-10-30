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Главная Новости дня Энергетики предупредили о сложной ситуации со светом в трёх регионах

Энергетики предупредили о сложной ситуации со светом в трёх регионах

Ua ru
30 октября 2026 18:09
Энергетики восстанавливают электроснабжение после атак России 30 октября в Киеве dtek-kem.com.ua/
Энергетики восстанавливают электроснабжение. Фото: dtek-kem.com.ua/

В результате российских атак на энергетическую инфраструктуру ситуация с электроснабжением в Днепровской области, в Киеве и Киевской области остается сложной. Энергетики ремонтируют поврежденное оборудование, однако для полного восстановления электроснабжения потребуется время.

Об этом сообщили в Минэнерго, передает Новини.LIVE.

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Где уже удалось восстановить электроснабжение

Российские войска целенаправленно атаковали энергетическую инфраструктуру, в частности системы передачи электроэнергии и трансформаторное оборудование. Из-за этого в отдельных регионах возникли проблемы с электроснабжением.

В Днепровской области ремонтным бригадам уже удалось подключить к электросети объекты критической инфраструктуры и часть потребителей. Восстановительные работы также продолжаются в Киеве и Киевской области.

 

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Пост Минэнерго. Фото: скриншот

В то же время масштабы повреждений значительны, поэтому быстро восстановить электроснабжение для всех потребителей не удастся. Работу ремонтных бригад дополнительно затрудняют длительные воздушные тревоги и угроза повторных обстрелов.

Энергетики продолжают работать над восстановлением поврежденного оборудования, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в домах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 30 октября в результате российских атак на Днепр и прилегающие населенные пункты без электроснабжения остались более 350 тысяч абонентов. По данным начальника Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, энергетики приступили к восстановительным работам, а насосные станции водоснабжения и водоотведения перевели на резервное питание от генераторов.

Также Новини.LIVE писали, что Киев и прифронтовые города могут столкнуться с длительными отключениями электроэнергии по сценарию Конотопа. Народный депутат Сергей Нагорняк пояснил, что риски зависят от защищенности критически важных энергообъектов, в частности трансформаторов и оборудования на подстанциях.

Киев Минэнерго электроэнергия Днепропетровская область отключения света
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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