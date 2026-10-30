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В четверг вечером, 29 октября, россияне в очередной раз обстреляли Днепр. После последних обстрелов в городе и прилегающих населенных пунктах сотни тысяч потребителей остались без электроэнергии. В то же время восстановительные работы уже начались.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Днепропетровской областной военной администрации.

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Что известно о блэкауте в Днепре

Отметим, что по данным Воздушных сил ВСУ, вечером 29 октября враг неоднократно пытался атаковать Днепр реактивными дронами. На данный момент глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа уже сообщил о первых последствиях атаки.

«Враг в очередной раз за день атаковал Днепр. По предварительным данным, без света остались более 350 тысяч абонентов в городе и прилегающих населенных пунктах. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения», — написал он в Telegram.

Ганжа добавил, что насосные станции водоснабжения и водоотведения в настоящее время переходят на резервное питание от генераторов.

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