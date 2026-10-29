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Россияне атаковали беспилотником общежитие ПТУ в Днепре

Ua ru
29 октября 2026 18:27
Россияне атаковали общежитие ПТУ в Днепре: загорелись комнаты Днепропетровская ОВА
Пожар в общежитии. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска продолжают наносить удары по Днепру. На этот раз беспилотник попал в общежитие одного из профессионально-технических училищ. В результате удара на верхнем этаже здания загорелись несколько комнат.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки на Днепр 29 октября

По предварительной информации, пострадавших нет. На момент атаки люди находились в укрытии.

Россияне атаковали беспилотником общежитие ПТУ в Днепре - фото 1
Сообщение Александра Ганжи. Фото: скриншот

В течение 29 октября российские войска почти 40 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. В результате удара по железнодорожному вокзалу в Днепре погибли 14 человек, ещё 18 получили ранения.

Россияне атаковали беспилотником общежитие ПТУ в Днепре - фото 2
Сообщение Александра Ганжи. Фото: скриншот

Повреждения получили вокзал, предприятие, общежитие, инфраструктура и частные дома. Шестеро пострадавших, среди которых 11-летний мальчик, находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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Как сообщали Новини.LIVE, 29 октября российские войска атаковали с помощью дрона железнодорожный вокзал в Днепре, обстреляв платформу, на которой находились пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщали Новини.LIVE, 27 октября российские войска атаковали Днепр, повредив стадион одного из городских лицеев и окна учебного заведения. На спортивной площадке пострадали беговая дорожка и искусственное покрытие. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, однако местные власти предупреждали о сохраняющейся угрозе новых атак и призывали жителей находиться в безопасных местах.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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