Пожежа в гуртожитку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська продовжують атакувати Дніпро. Цього разу безпілотник влучив у гуртожиток одного з професійно-технічних училищ. Унаслідок удару на верхньому поверсі будівлі загорілися кілька кімнат.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки на Дніпро 29 жовтня

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На момент атаки люди перебували в укритті.

Повідомлення Олександра Ганжи. Фото: скриншот

Упродовж 29 жовтня російські війська майже 40 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. Унаслідок удару по залізничному вокзалу в Дніпрі загинули 14 людей, ще 18 дістали поранення.

Повідомлення Олександра Ганжи. Фото: скриншот

Пошкоджень зазнали вокзал, підприємство, гуртожиток, інфраструктура та приватні будинки. Шестеро постраждалих, серед яких 11-річний хлопчик, перебувають у лікарні у тяжкому стані.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 29 жовтня російські війська атакували дроном залізничний вокзал у Дніпрі, обстрілявши перон, де перебували приміська електричка та регулярний пасажирський потяг. Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар і висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Як повідомляли Новини.LIVE, 27 жовтня російські війська атакували Дніпро, пошкодивши стадіон одного з міських ліцеїв і вікна навчального закладу. На спортивному майданчику постраждали бігова доріжка та штучне покриття. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих, однак місцева влада попереджала про збереження загрози нових атак і закликала жителів перебувати в безпечних місцях.

