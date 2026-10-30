Жінка працює за ноутбуком. Фото: Новини.LIVE

Росіяни у четвер ввечері, 29 жовтня, вчергове атакували Дніпро. Після останніх атак у місті та прилеглих населених пунктах сотні тисяч споживачів залишилися без електроенергії. Водночас відновлювальні роботи вже почалися.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

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Що відомо про блекаут у Дніпрі

Зауважимо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, ввечері 29 жовтня ворог неодноразово намагався атакувати Дніпро реактивними дронами. Наразі глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа вже поінформував про перші наслідки атаки.

"Ворог вкотре за день атакував Дніпро. Попередньо, без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у місті та прилеглих населених пунктах. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання", — написав він у Telegram.

Ганжа додав, що насосні станції водопостачання та водовідведення переходять наразі на резервне живлення від генераторів.

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