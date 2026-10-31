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Главная Новости дня Россияне атаковали пять районов Днепропетровщины есть погибший и раненые

Россияне атаковали пять районов Днепропетровщины есть погибший и раненые

Ua ru
31 октября 2026 08:29
Нападения на Днепропетровскую область 31 октября: один погибший и двое раненых /t.me/dnipropetrovskaODA
Спасатель устраняет последствия атаки в Днепропетровской области. Фото: /t.me/dnipropetrovskaODA

Утром 31 октября стало известно, что в результате российских атак в Днепропетровской области погиб один человек, ещё двое получили ранения. В течение суток оккупанты более 20 раз наносили удары беспилотниками по пяти районам области. Повреждена инфраструктура, частное жилье и предприятие, возникли пожары.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

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Каковы последствия атак в Днепропетровской области

В Днепре в результате ударов повреждена инфраструктура. В Днепровском районе российские войска атаковали несколько общин, где вспыхнули пожары. Там погиб человек.

В Каменском районе разрушена инфраструктура Каменской, Вольногорской и Божедаровской общин. В Павлограде поврежден частный дом, а в Терновской общине россияне нанесли удар по предприятию. В результате этой атаки пострадал один человек.

Россияне атаковали пять районов Днепропетровщины есть погибший и раненые - фото 1
Сообщение Александра Ганжи. Фото: скриншот

В Синельниковском районе под ударом оказались районный центр и Петропавловская община. Там возник пожар, а ранения получил 18-летний парень. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что 30 октября после российских атак на энергетическую инфраструктуру сложная ситуация с электроснабжением сохранялась в Днепропетровской области, в Киеве и Киевской области. В Днепропетровской области энергетики уже восстановили электроснабжение объектов критической инфраструктуры и части потребителей.

Также Новини.LIVE писали, что утром 29 октября российский беспилотник атаковал Павлоград. В результате удара возникли пожары в частном доме и помещении местного магазина.

Днепр Днепропетровская область ранение погибшие атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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