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Главная Новости дня РФ повторно атаковала энергообъекты Днепропетровской области: исчез свет

РФ повторно атаковала энергообъекты Днепропетровской области: исчез свет

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31 октября 2026 11:09
Днепропетровская область осталась без света после повторной атаки РФ t.me/dsns_telegram
Спасатели устраняют последствия обстрела. Иллюстративное фото: t.me/dsns_telegram

Российские войска ночью вновь нанесли удары по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области. В результате ударов серьезно повреждено оборудование двух объектов ДТЭК "Днепровские электросети". Без электроснабжения остаются часть Днепра и Каменского, а также жители двух районов области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК в субботу, 31 октября.

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Последствия удара РФ по энергообъектам в Днепропетровской области

По данным ДТЭК, в результате ночной атаки РФ на Днепропетровскую область значительные повреждения получили два энергетических объекта компании "Днепровские электросети". Один из них — объект, на котором энергетики почти двое суток работали над восстановлением после предыдущего повреждения.

В настоящее время без электроснабжения остается значительная часть Днепра и Каменского. Также нет света у жителей Днепровского и Новомосковского районов.

В энергетической компании отметили, что специалисты продолжают восстановительные работы на поврежденных объектах, учитывая ситуацию с безопасностью. Энергетики заверили, что прилагают усилия для скорейшего восстановления электроснабжения жителей области?

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"Энергетики всей области продолжают работать на поврежденных объектах, насколько позволяет ситуация с безопасностью. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома".

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Скриншот сообщения ДТЭК/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что31 октября 2026 года стало известно, что в результате российских атак в Днепропетровской области погиб один человек, ещё двое получили ранения. В течение суток оккупанты более 20 раз обстреляли пять районов области с помощью беспилотников. Повреждения получили инфраструктура, частный дом и предприятие, также возникли пожары.

Новини.LIVE писали, что народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что лишь треть критически важного оборудования на подстанциях "Укрэнерго" имеет защиту от российских атак. По его словам, из-за повреждений энергетической инфраструктуры и ограничений на передачу электроэнергии диспетчеры вынуждены снижать выработку Хмельницкой и Ровенской АЭС. В то же время Украина располагает достаточными возможностями для производства электроэнергии, однако её не удаётся передать в Киев, центральные и восточные регионы в необходимых объёмах.

Днепропетровская область обстрелы Укрэнерго ДТЭК энергосистема энергетика отключения света атака графики отключений света
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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