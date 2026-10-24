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Главная Новости дня Нардеп: лишь треть оборудования подстанций защищена от атак РФ

Нардеп: лишь треть оборудования подстанций защищена от атак РФ

Ua ru
24 октября 2026 23:29
Лишь треть энергооборудования защищена от обстрелов РФ facebook.com/minenergoUkraine
Энергообъекты, поврежденные в результате атак РФ. Иллюстративное фото: facebook.com/minenergoUkraine

Украина располагает достаточными возможностями для производства электроэнергии, однако ее передача в отдельные регионы затруднена. Причиной являются повреждения и недостаточная защита ключевых энергетических подстанций. Народный депутат Сергей Нагорняк отметил, что на данный момент защищена лишь треть критически важного оборудования на них.

Об этом Сергей Нагорняк заявил в эфире телемарафона "Єдині новини", сообщает Новини.LIVE.

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Лишь треть оборудования подстанций имеет защиту

По словам Сергея Нагорняка, октябрьские российские атаки реактивными ракетами на подстанции "Укрэнерго" выявили уязвимые места энергетической инфраструктуры. В частности, российские войска атакуют незащищенные трансформаторы и релейные здания.

Депутат подчеркнул, что надлежащую защиту этих объектов следовало обеспечить заранее. Он обратил внимание на то, что от ключевых подстанций зависит электроснабжение Киева, Киевской агломерации, центральных и восточных регионов Украины.

"Лишь треть критически важного оборудования на этих подстанциях сегодня защищена. Стыдно видеть это накануне пятой зимы полномасштабного вторжения", — подчеркнул Нагорняк.

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По его словам, в "Укрэнерго" 84 подстанции. Часть оборудования и трансформаторов на них защищена, однако, по мнению депутата, этого недостаточно.

Нагорняк также возложил ответственность за подготовку энергетической инфраструктуры на правительство, поскольку компания "Укрэнерго" полностью принадлежит государству. Он отметил, что к этому процессу также привлечены наблюдательный совет компании и министр энергетики.

Из-за проблем с передачей электроэнергии ограничивают генерацию АЭС

По словам Сергея Нагорняка, Украина имеет возможности производить электроэнергию, однако из-за ограничений в ее передаче диспетчеры вынуждены сокращать выработку атомных электростанций.

В частности, речь идет о Хмельницкой и Ровенской АЭС. Из-за недостаточных возможностей принимать и передавать электроэнергию её не удаётся доставить в необходимых объёмах в Киев, центральные и восточные области.

Новини.LIVE сообщал, что министр топлива и энергетики Украины в 2005–2006 годах Иван Плачков назвал три фактора, от которых будет зависеть прохождение отопительного сезона в Украине: эффективность ПВО, интенсивность российских атак и температура зимой. По его словам, российские удары могут повредить энергетическую инфраструктуру, а сильные морозы способны усугубить проблемы с теплоснабжением. Эксперт также пояснил, что завершить все запланированные работы на Дарницкой ТЭЦ помешали задержки с финансированием и длительные воздушные тревоги.

Новини.LIVE писали, что 17 октября 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Россия расширила масштабы антиэнергетической операции, пытаясь оставить украинцев без электроэнергии и отопления в преддверии зимы. По его словам, российские войска атаковали более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи. Президент подчеркнул необходимость усилить международное давление на Россию, пока украинские энергетики восстанавливают поврежденную инфраструктуру.

Минэнерго обстрелы Укрэнерго энергосистема энергетика отключения света графики отключений света Сергей Нагорняк
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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