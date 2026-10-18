Энергетики ремонтируют электросети. Иллюстративное фото: facebook.com/dtekkem

Ход отопительного сезона будет зависеть от трёх основных факторов. Речь идёт об эффективности противовоздушной обороны, интенсивности российских атак и температуре зимой. При неблагоприятных условиях проблемы с теплоснабжением могут усугубиться.

Об этом заявил министр топлива и энергетики Украины в 2005–2006 годах Иван Плачков в эфире Новини.LIVE.

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От чего будет зависеть ход отопительного сезона

По словам Ивана Плачкова, первым важным фактором является способность противовоздушной обороны защитить критическую инфраструктуру. Это касается не только электроснабжения, но и водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

Вторым фактором эксперт назвал интенсивность российских атак и типы вооружения, применяемого РФ. Он обратил внимание на угрозу баллистических ракет, которые, по его словам, сложно перехватить и которые обладают высокой точностью поражения.

Плачков отметил, что такие удары могут преодолевать систему защиты, создававшуюся в течение предыдущих лет. В частности, он упомянул подстанции кольцевой сети напряжением 330 кВ вокруг Киева и повреждения трансформаторов.

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Эксперт также сообщил о повреждениях энергетической инфраструктуры в результате обстрелов. Ссылаясь на официальную информацию Министерства энергетики и министра энергетики Дениса Шмыгаля, он отметил, что серьезные повреждения получили генерирующие мощности и трансформаторы.

Почему не удалось завершить все работы на Дарницкой ТЭЦ

Отдельно Плачков рассказал о ситуации на Дарницкой ТЭЦ в Киеве. По его словам, станция была готова полностью подавать тепло, а для нее построили резервные источники. В то же время завершить весь объем работ, предусмотренный планом устойчивости, не удалось.

Эксперт назвал две основные причины. Первая — приостановка финансирования почти на месяц. По его словам, финансирование уже возобновили, однако перерыв повлиял на сроки выполнения работ, часть которых планировалось завершить до конца года и после него.

Второй причиной стали длительные воздушные тревоги. Плачков отметил, что в Киеве они могли длиться по 9–15 часов, а общая продолжительность тревог в отдельные периоды достигала 15–20 часов.

По словам эксперта, из-за тревог работники не всегда могут полноценно выполнять работы на объектах. Он пояснил, что специалисты готовы работать по 12, 15 и даже 18 часов в сутки, однако из-за ограниченного времени без воздушных тревог выполнить запланированный объем работ сложнее.

Кроме того, Плачков подчеркнул, что финансирование работ было не только временно приостановлено, но и существенно сокращено. По его словам, об этом говорили премьер-министр и вице-премьер в контексте выполнения планов устойчивого развития, в частности работ Агентства восстановления.

Как морозы повлияют на отопительный сезон

Третьим фактором, который будет определять ход отопительного сезона, Плачков назвал погоду зимой. По его словам,если зима будет мягкой, проблем будет меньше. Зато сильные морозы, как и прошлой зимой, могут осложнить ситуацию.

Эксперт подчеркнул, что именно сочетание эффективности ПВО, интенсивности российских обстрелов и погодных условий будет определять, насколько сложным будет отопительный сезон.

Новини.LIVE сообщали, что 17 октября 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Россия усилила атаки на украинскую энергетику, повредив более 15 важных объектов генерации и энергопередачи. По его словам, за ночь российские войска применили более 320 ударных беспилотников, а также крылатые и баллистические ракеты. Президент призвал усилить международное давление на Россию и подчеркнул, что массированные удары угрожают электроснабжению и отоплению в преддверии зимы.

Новини.LIVE также сообщали, что 16 октября в Брюсселе Владимир Зеленский обсудил с лидерами ЕС защиту украинской энергетики от российских атак в преддверии зимы. Президент сообщил об ударах по энергетическим объектам в четырёх регионах и подчеркнул необходимость помощи со стороны партнёров. Также стороны обсудили укрепление ПВО и финансовую поддержку Украины.