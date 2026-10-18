Енергетики ремонтують електромережі. Ілюстративне фото: facebook.com/dtekkem

Проходження опалювального сезону залежатиме від трьох основних чинників. Ідеться про ефективність протиповітряної оборони, інтенсивність російських атак і температуру взимку. За несприятливих умов проблеми з теплопостачанням можуть посилитися.

Про це заявив міністр палива та енергетики України у 2005–2006 роках Іван Плачков в ефірі Новини.LIVE.

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Від чого залежатиме проходження опалювального сезону

За словами Івана Плачкова, першим важливим чинником є спроможність протиповітряної оборони захистити критичну інфраструктуру. Це стосується не лише електропостачання, а й водопостачання, водовідведення та газопостачання.

Другим чинником експерт назвав інтенсивність російських атак і типи озброєння, яке застосовує РФ. Він звернув увагу на загрозу балістичних ракет, які, за його словами, складно перехоплювати та які мають високу точність ураження.

Плачков зазначив, що такі удари можуть долати систему захисту, яку створювали протягом попередніх років. Зокрема, він згадав підстанції кільцевої мережі напругою 330 кВ навколо Києва та пошкодження трансформаторів.

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Експерт також повідомив про пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів. Посилаючись на офіційну інформацію Міністерства енергетики та міністра енергетики Дениса Шмигаля, він зазначив, що серйозних пошкоджень зазнали генерувальні потужності та трансформатори.

Чому не вдалося завершити всі роботи на Дарницькій ТЕЦ

Окремо Плачков розповів про ситуацію на Дарницькій ТЕЦ у Києві. За його словами, станція була готова повністю подавати тепло, а для неї побудували резервні джерела. Водночас завершити весь обсяг робіт, передбачений планом стійкості, не вдалося.

Експерт назвав дві основні причини. Перша — зупинення фінансування майже на місяць. За його словами, фінансування вже відновили, однак перерва вплинула на терміни виконання робіт, частину яких планували завершити до кінця року та після нього.

Другою причиною стали тривалі повітряні тривоги. Плачков зазначив, що в Києві вони могли тривати по 9–15 годин, а загальна тривалість тривог в окремі періоди сягала 15–20 годин.

За словами експерта, через тривоги працівники не завжди можуть повноцінно виконувати роботи на об'єктах. Він пояснив, що фахівці готові працювати по 12, 15 і навіть 18 годин на добу, однак через обмежений час без повітряних тривог виконати запланований обсяг робіт складніше.

Крім того, Плачков наголосив, що фінансування робіт було не лише тимчасово зупинене, а й суттєво скорочене. За його словами, про це говорили прем'єр-міністр і віцепрем'єр у контексті виконання планів стійкості, зокрема робіт Агентства відновлення.

Як на опалювальний сезон вплинуть морози

Третім чинником, який визначатиме проходження опалювального сезону, Плачков назвав погоду взимку. За його словами, якщо зима буде м'якою, проблем буде менше. Натомість сильні морози, як і попередньої зими, можуть ускладнити ситуацію.

Експерт наголосив, що саме поєднання ефективності ППО, інтенсивності російських обстрілів і погодних умов визначатиме, наскільки складним буде опалювальний сезон.

Новини.LIVE інформували, що 17 жовтня 2026 року Володимир Зеленський заявив, що Росія посилила атаки на українську енергетику, пошкодивши понад 15 важливих об’єктів генерації та енергопередачі. За його словами, за ніч російські війська застосували понад 320 ударних безпілотників, а також крилаті й балістичні ракети. Президент закликав посилити міжнародний тиск на Росію та наголосив, що масовані удари загрожують електропостачанню й опаленню напередодні зими.

Новини.LIVE також писали, що 16 жовтня у Брюсселі Володимир Зеленський обговорив із лідерами ЄС захист української енергетики від російських атак напередодні зими. Президент повідомив про удари по енергетичних об’єктах у чотирьох регіонах і наголосив на потребі в допомозі партнерів. Також сторони обговорили посилення ППО та фінансову підтримку України.