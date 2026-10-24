Енергооб'єкти, пошкоджені атаками РФ. Ілюстративне фото: facebook.com/minenergoUkraine

Україна має достатньо можливостей для виробництва електроенергії, однак її передача до окремих регіонів ускладнена. Причиною є пошкодження та недостатній захист ключових енергетичних підстанцій. Народний депутат Сергій Нагорняк зазначив, що наразі захищено лише третину критично важливого обладнання на них.

Про це Сергій Нагорняк сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Новини.LIVE.

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Лише третина обладнання підстанцій має захист

За словами Сергія Нагорняка, жовтневі російські атаки реактивними Iахедами на підстанції Укренерго виявили вразливі місця енергетичної інфраструктури. Зокрема, російські війська атакують незахищені трансформатори та релейні будівлі.

Нардеп наголосив, що належний захист цих об'єктів мали забезпечити заздалегідь. Він звернув увагу на те, що від ключових підстанцій залежить електропостачання Києва, Київської агломерації, центральних і східних регіонів України.

"Лише третина критично важливого обладнання сьогодні на цих підстанціях захищена. Це соромно бачити напередодні п’ятої зими повномасштабного вторгнення", — наголосив Нагорняк.

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За його словами, Укренерго має 84 підстанції. Частина обладнання та трансформаторів на них захищена, однак, на думку депутата, цього недостатньо.

Нагорняк також поклав відповідальність за підготовку енергетичної інфраструктури на уряд, оскільки компанія Укренерго повністю належить державі. Він зазначив, що до цього процесу також залучені наглядова рада компанії та міністр енергетики.

Через проблеми з передачею електроенергії обмежують генерацію АЕС

За словами Сергія Нагорняка, Україна має можливості виробляти електроенергію, проте через обмеження в її передачі диспетчери змушені зменшувати генерацію атомних електростанцій.

Зокрема, йдеться про Хмельницьку та Рівненську АЕС. Через недостатні можливості приймати й передавати електроенергію її не вдається доставити в необхідних обсягах до Києва, центральних і східних областей.

Новини.LIVE інформували, що міністр палива та енергетики України у 2005–2006 роках Іван Плачков назвав три чинники, від яких залежатиме проходження опалювального сезону в Україні: ефективність ППО, інтенсивність російських атак і температура взимку. За його словами, російські удари можуть пошкоджувати енергетичну інфраструктуру, а сильні морози здатні посилити проблеми з теплопостачанням. Експерт також пояснив, що завершити всі заплановані роботи на Дарницькій ТЕЦ завадили затримки фінансування та тривалі повітряні тривоги.

Новини.LIVE писали, що 17 жовтня 2026 року Володимир Зеленський заявив, що Росія масштабувала антиенергетичну операцію, намагаючись залишити українців без електроенергії та опалення напередодні зими. За його словами, російські війська атакували понад 15 важливих об’єктів електрогенерації та енергопередачі. Президент наголосив на необхідності посилити міжнародний тиск на Росію, поки українські енергетики відновлюють пошкоджену інфраструктуру.