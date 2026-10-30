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Головна Новини дня Росіяни атакували Запоріжжя та область: двоє людей загинули

Росіяни атакували Запоріжжя та область: двоє людей загинули

Ua ru
30 жовтня 2026 13:52
Російські атаки на Запоріжжя та область 30 жовтня: двоє загиблих, 23 поранених npu.gov.ua
Наслідки атака Росії по Запоріжжю. Фото: npu.gov.ua

Унаслідок російських атак на Запоріжжя та область загинули двоє людей, ще 23 зазнали поранень. Окупанти били FPV-дронами по цивільних автомобілях, приватному будинку та транспорту в обласному центрі, а також завдали двох ракетних ударів.

Про це повідомили в Нацполіції України, інформує Новини.LIVE.

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Які наслідки російських атак на Запоріжжя та область

У селі Біленьке російські війська атакували FPV-дронами цивільні автомобілі та приватний будинок. Унаслідок ударів загинули 49-річний чоловік і 74-річна жінка. Ще п’ятеро людей зазнали поранень.

У Запоріжжі окупанти спрямували сім FPV-дронів на цивільний і громадський транспорт. Унаслідок атаки постраждали 13 людей. Ще п’ятеро людей дістали поранення внаслідок двох ракетних ударів по місту.

Загалом за добу поліція зареєструвала 148 повідомлень про наслідки російських обстрілів. Правоохоронці разом зі співробітниками СБУ документують воєнні злочини російських військ.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що протягом доби російські війська завдали 792 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Окупанти застосували 624 безпілотники різних модифікацій, зокрема FPV-дрони, а також завдали 20 авіаційних ударів, п’ять разів обстріляли регіон із реактивних систем залпового вогню та 143 рази — з артилерії.

Також Новини.LIVE писали, що напередодні російські війська завдали близько тисячі ударів по Запоріжжю та області. Дві ракети влучили в автостоянку, пошкодивши близько 15 автомобілів і складські приміщення. Крім того, FPV-дрони атакували сім автобусів і маршруток, унаслідок чого поранень зазнали 14 людей, серед них — 14-річна дитина.

російські війська Запоріжжя Запорізька область загиблі атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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