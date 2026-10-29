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Головна Новини дня Росіяни завдали близько тисячі ударів по Запоріжжю та області за добу

Росіяни завдали близько тисячі ударів по Запоріжжю та області за добу

Ua ru
29 жовтня 2026 19:22
Ексклюзив
Запоріжжя та область зазнали близько тисячі ударів РФ за день ДСНС Запоріжжя
Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Запоріжжя

Російські війська протягом доби завдали близько тисячі ударів по Запоріжжю та області. Під ворожими атаками опинилися цивільна й транспортна інфраструктура. Дві російські ракети влучили в автостоянку. 

Про це ексклюзивно повідомила в ефірі День.LIVE журналістка Новини.LIVE Ксенія Клещенко.

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Що відомо про атаку на Запоріжжя

За словами журналістки, унаслідок удару пошкоджено близько 15 транспортних засобів і складські приміщення.

Також під атаки FPV-дронів російських військ потрапили сім автобусів і маршруток. Унаслідок ударів поранення дістали 14 людей, серед них — 14-річна дитина. Одна з постраждалих жінок перебуває у важкому стані. Російські атаки продовжують створювати загрозу для цивільних і пошкоджувати транспорт, яким користуються жителі міста.

Через небезпеку нових ударів місцева влада закликає мешканців Запоріжжя тимчасово обмежити пересування містом і бути обережними. Загроза повторних атак зберігається, тому жителям радять зважати на повідомлення про небезпеку та перебувати в безпечних місцях.

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Крім того, журналістка повідомила про російську атаку на залізничний вокзал у Дніпрі. За попередніми даними, внаслідок удару загинули 13–14 людей, серед постраждалих є мешканці Запоріжжя. За її словами, російські війська застосували чотири реактивні безпілотники: три з них вдалося збити, а один — досяг цілі.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська атакували Дніпро та область безпілотниками й артилерією. Один із дронів влучив у гуртожиток професійно-технічного училища, де на верхньому поверсі загорілися кілька кімнат. За попередніми даними, унаслідок цієї атаки ніхто не постраждав, оскільки люди перебували в укритті. 

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська протягом доби 29 жовтня 846 разів атакували 41 населений пункт Запорізької області. Окупанти застосували 619 безпілотників різних модифікацій, зокрема FPV-дрони, а також здійснили 17 нальотів тактичної авіації.

Дніпро Запоріжжя війна в Україні загиблі постраждалі атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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