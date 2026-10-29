Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Запоріжжя

Російські війська протягом доби завдали близько тисячі ударів по Запоріжжю та області. Під ворожими атаками опинилися цивільна й транспортна інфраструктура. Дві російські ракети влучили в автостоянку.

Про це ексклюзивно повідомила в ефірі День.LIVE журналістка Новини.LIVE Ксенія Клещенко.

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Що відомо про атаку на Запоріжжя

За словами журналістки, унаслідок удару пошкоджено близько 15 транспортних засобів і складські приміщення.

Також під атаки FPV-дронів російських військ потрапили сім автобусів і маршруток. Унаслідок ударів поранення дістали 14 людей, серед них — 14-річна дитина. Одна з постраждалих жінок перебуває у важкому стані. Російські атаки продовжують створювати загрозу для цивільних і пошкоджувати транспорт, яким користуються жителі міста.

Через небезпеку нових ударів місцева влада закликає мешканців Запоріжжя тимчасово обмежити пересування містом і бути обережними. Загроза повторних атак зберігається, тому жителям радять зважати на повідомлення про небезпеку та перебувати в безпечних місцях.

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Крім того, журналістка повідомила про російську атаку на залізничний вокзал у Дніпрі. За попередніми даними, внаслідок удару загинули 13–14 людей, серед постраждалих є мешканці Запоріжжя. За її словами, російські війська застосували чотири реактивні безпілотники: три з них вдалося збити, а один — досяг цілі.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська атакували Дніпро та область безпілотниками й артилерією. Один із дронів влучив у гуртожиток професійно-технічного училища, де на верхньому поверсі загорілися кілька кімнат. За попередніми даними, унаслідок цієї атаки ніхто не постраждав, оскільки люди перебували в укритті.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська протягом доби 29 жовтня 846 разів атакували 41 населений пункт Запорізької області. Окупанти застосували 619 безпілотників різних модифікацій, зокрема FPV-дрони, а також здійснили 17 нальотів тактичної авіації.