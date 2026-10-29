Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Запорожья

Российские войска за сутки нанесли около тысячи ударов по Запорожью и области. Под вражескими атаками оказались гражданская и транспортная инфраструктура. Две российские ракеты попали в автостоянку.

Об этом эксклюзивно сообщила в эфире День.LIVE журналист Новини.LIVE Ксения Клещенко.

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Что известно об атаке на Запорожье

По словам журналистки, в результате удара повреждены около 15 транспортных средств и складские помещения.

Также под атаки FPV-дронов российских войск попали семь автобусов и маршруток. В результате ударов ранения получили 14 человек, среди них — 14-летний ребенок. Одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии. Российские атаки продолжают создавать угрозу для гражданских лиц и повреждать транспорт, которым пользуются жители города.

Из-за опасности новых ударов местные власти призывают жителей Запорожья временно ограничить передвижение по городу и быть осторожными. Угроза повторных атак сохраняется, поэтому жителям рекомендуют обращать внимание на сообщения об опасности и находиться в безопасных местах.

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Кроме того, журналистка сообщила о российской атаке на железнодорожный вокзал в Днепре. По предварительным данным, в результате удара погибли 13–14 человек, среди пострадавших есть жители Запорожья. По её словам, российские войска применили четыре реактивных беспилотника: три из них удалось сбить, а один — достиг цели.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска атаковали Днепр и область беспилотниками и артиллерией. Один из дронов попал в общежитие профессионально-технического училища, где на верхнем этаже загорелись несколько комнат. По предварительным данным, в результате этой атаки никто не пострадал, поскольку люди находились в укрытии.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска в течение суток 29 октября 846 раз атаковали 41 населённый пункт Запорожской области. Оккупанты применили 619 беспилотников различных модификаций, в том числе FPV-дроны, а также совершили 17 налетов тактической авиации.