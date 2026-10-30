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Главная Новости дня Россияне атаковали Запорожье и область: двое человек погибли

Россияне атаковали Запорожье и область: двое человек погибли

Ua ru
30 октября 2026 13:52
Российские атаки на Запорожье и область 30 октября: двое погибших, 23 раненых npu.gov.ua
Последствия российского нападения на Запорожье. Фото: npu.gov.ua

В результате российских атак на Запорожье и область погибли два человека, ещё 23 получили ранения. Оккупанты обстреляли FPV-дронами гражданские автомобили, частный дом и транспорт в областном центре, а также нанесли два ракетных удара.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает Новини.LIVE.

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Каковы последствия российских атак на Запорожье и область

В селе Беленкое российские войска атаковали FPV-дронами гражданские автомобили и частный дом. В результате ударов погибли 49-летний мужчина и 74-летняя женщина. Еще пять человек получили ранения.

В Запорожье оккупанты направили семь FPV-дронов на гражданский и общественный транспорт. В результате атаки пострадали 13 человек. Еще пять человек получили ранения в результате двух ракетных ударов по городу.

Всего за сутки полиция зарегистрировала 148 сообщений о последствиях российских обстрелов. Правоохранители совместно с сотрудниками СБУ документируют военные преступления российских войск.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что за сутки российские войска нанесли 792 удара по 56 населенным пунктам Запорожской области. Оккупанты задействовали 624 беспилотника различных модификаций, в том числе FPV-дроны, а также нанесли 20 авиационных ударов, пять раз обстреляли регион из реактивных систем залпового огня и 143 раза — из артиллерии.

Также Новини.LIVE сообщали, что накануне российские войска нанесли около тысячи ударов по Запорожью и области. Две ракеты попали в автостоянку, повредив около 15 автомобилей и складские помещения. Кроме того, FPV-дроны атаковали семь автобусов и маршруток, в результате чего ранения получили 14 человек, среди них — 14-летний ребенок.

российские войска Запорожье Запорожская область погибшие атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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