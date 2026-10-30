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Главная Новости дня Россияне за сутки нанесли 792 удара по Запорожской области

Россияне за сутки нанесли 792 удара по Запорожской области

Ua ru
30 октября 2026 07:58
Обстрелы Запорожья и области: двое погибших и 23 раненых за сутки ГСЧС
Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские войска продолжают массированные атаки на Запорожье и населенные пункты области. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 792 удара по 56 населенным пунктам региона. В результате обстрелов погибли два человека, еще 23 получили ранения, среди пострадавших есть несовершеннолетний.

О последствиях российских атак сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

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Какими средствами Россия атаковала Запорожскую область

По данным главы ОВА, большинство ударов было нанесено беспилотниками. Российские военные применили 624 БПЛА различных модификаций, преимущественно FPV-дроны.

Россияне за сутки нанесли 792 удара по Запорожской области - фото 1
Сообщение Федорова. Фото: скриншот

Под ударами оказались Запорожье, населенные пункты Запорожского района и прифронтовые громады области. Кроме того, оккупанты нанесли 20 авиационных ударов по ряду населенных пунктов региона. Еще пять обстрелов были осуществлены из реактивных систем залпового огня.

Также российская артиллерия 143 раза обстреляла населенные пункты Запорожской области. Удары пришлись, в частности, на громады вблизи линии фронта.

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В результате атак по областному центру и Запорожскому району погибли два человека. Еще 23 человека получили ранения, среди них — несовершеннолетний. Всего в местные власти поступило 148 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Как сообщали Новини.LIVE, 29 октября российские войска атаковали Запорожье с помощью FPV-дронов и ракет. Один из беспилотников попал в муниципальный автобус, в результате чего ранения получили четверо человек.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска в течение суток 28 октября нанесли около тысячи ударов по Запорожью и области. В частности, две ракеты попали в автостоянку, повредив около 15 автомобилей и складские помещения. Кроме того, FPV-дроны атаковали семь автобусов и маршруток.

Запорожье Запорожская область Иван Федоров война в Украине атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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