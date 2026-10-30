Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські війська продовжують масовано атакувати Запоріжжя та населені пункти області. Упродовж минулої доби окупанти здійснили 792 удари по 56 населених пунктах регіону. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 23 дістали поранення, серед постраждалих є неповнолітній.

Про наслідки російських атак повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

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Якими засобами Росія атакувала Запорізьку область

За даними очільника ОВА, найбільше ударів було здійснено безпілотниками. Російські військові застосували 624 БпЛА різних модифікацій, переважно FPV-дрони.

Повідомлення Федорова. Фото: скриншот

Під атаками опинилися Запоріжжя, населені пункти Запорізького району та прифронтові громади області. Крім того, окупанти завдали 20 авіаційних ударів по низці населених пунктів регіону. Ще п’ять обстрілів здійснили з реактивних систем залпового вогню.

Також російська артилерія 143 рази обстріляла населені пункти Запорізької області. Удари припали, зокрема, на громади поблизу лінії фронту.

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Унаслідок атак по обласному центру та Запорізькому району загинули двоє людей. Ще 23 особи отримали поранення, серед них — неповнолітній. Загалом до місцевої влади надійшло 148 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Як повідомляли Новини.LIVE, 29 жовтня російські війська атакували Запоріжжя FPV-дронами та ракетами. Один із безпілотників влучив у муніципальний автобус, унаслідок чого поранення отримали четверо людей.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська протягом доби 28 жовтня завдали близько тисячі ударів по Запоріжжю та області. Зокрема, дві ракети влучили в автостоянку, пошкодивши близько 15 автомобілів і складські приміщення. Крім того, FPV-дрони атакували сім автобусів і маршруток.