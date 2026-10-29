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Головна Новини дня Росіяни дроном атакували автобус у Запоріжжі: є поранені

Росіяни дроном атакували автобус у Запоріжжі: є поранені

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29 жовтня 2026 12:14
РФ атакувала автобус у Запоріжжі: четверо поранених t.me/zoda_gov_ua
Момент удару дрона по автобусу у Запоріжжі. Фото: t.me/zoda_gov_ua

У четвер, 29 жовтня, російські війська атакували FPV-дроном муніципальний автобус у Запоріжжі. Унаслідок удару поранення отримали четверо людей. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, інформує Новини.LIVE.

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Росіяни атакували автобус у Запоріжжі

За попередньою інформацією, внаслідок сьогоднішнього удару по муніципальному автобусу поранень зазнали жінка та чоловік.

Згодом кількість постраждалих зросла до чотирьох людей.

Крім атаки на автобус, російські війська завдали ще двох ударів по Запоріжжю.

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Унаслідок цих ударів поранення дістали двоє чоловіків віком 66 та 41 рік. Також пошкоджено 15 транспортних засобів, складську будівлю та лінію електропередач. На місці виникла пожежа, а поруч постраждала багатоповерхівка.

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Скриншот повідомлень Семікіна/Telegram
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Скриншот повідомлення Семікіна/Telegram

Новини.LIVE інформували, що впродовж доби, 28 жовтня, російські війська завдали 849 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області, застосовуючи авіацію, безпілотники, РСЗВ та артилерію. Унаслідок атак пошкоджено житло, автомобілі й об’єкти інфраструктури, надійшло 87 повідомлень про руйнування. За даними голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, мирні жителі не постраждали.

Новини.LIVE писали, що увечері 27 жовтня близько 22:30 російський FPV-дрон намагався атакувати муніципальний автобус із пасажирами в Запоріжжі. Антидронова сітка зупинила безпілотник, який заплутався в захисній конструкції, однак автобус зазнав незначних пошкоджень. Усі пасажири залишилися неушкодженими.

Запоріжжя Запорізька область обстріли війна в Україні Росія атака постраждалі
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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