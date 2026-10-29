Россияне атаковали автобус дроном в Запорожье: есть раненые
В четверг, 29 октября, российские войска атаковали муниципальный автобус в Запорожье с помощью FPV-дрона. В результате удара ранения получили четыре человека. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, пишет Новини.LIVE.
Россияне атаковали автобус в Запорожье
По предварительной информации, в результате сегодняшнего удара по муниципальному автобусу ранения получили женщина и мужчина.
Впоследствии число пострадавших возросло до четырёх человек.
Помимо атаки на автобус, российские войска нанесли еще два удара по Запорожью.
В результате этих ударов ранения получили двое мужчин в возрасте 66 и 41 года. Также повреждены 15 транспортных средств, складское здание и линия электропередач. На месте возник пожар, а рядом пострадало многоэтажное здание.
Новини.LIVE сообщали, что в течение суток 28 октября российские войска нанесли 849 ударов по 44 населенным пунктам Запорожской области, применяя авиацию, беспилотники, РСЗО и артиллерию. В результате атак были повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры, поступило 87 сообщений о разрушениях. По данным главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, мирные жители не пострадали.
Новини.LIVE писали, что вечером 27 октября около 22:30 российский FPV-дрон пытался атаковать муниципальный автобус с пассажирами в Запорожье. Антидроновая сетка остановила беспилотник, который запутался в защитной конструкции, однако автобус получил незначительные повреждения. Все пассажиры остались невредимыми.