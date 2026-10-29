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Россияне атаковали автобус дроном в Запорожье: есть раненые

Ua ru
29 октября 2026 12:14
Россия атаковала автобус в Запорожье: четверо раненых t.me/zoda_gov_ua
Момент удара дрона по автобусу в Запорожье. Фото: t.me/zoda_gov_ua

В четверг, 29 октября, российские войска атаковали муниципальный автобус в Запорожье с помощью FPV-дрона. В результате удара ранения получили четыре человека. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, пишет Новини.LIVE.

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Россияне атаковали автобус в Запорожье

По предварительной информации, в результате сегодняшнего удара по муниципальному автобусу ранения получили женщина и мужчина.

Впоследствии число пострадавших возросло до четырёх человек.

Помимо атаки на автобус, российские войска нанесли еще два удара по Запорожью.

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В результате этих ударов ранения получили двое мужчин в возрасте 66 и 41 года. Также повреждены 15 транспортных средств, складское здание и линия электропередач. На месте возник пожар, а рядом пострадало многоэтажное здание.

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Скриншот сообщений Семикина/Telegram
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Скриншот сообщения Семикина/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в течение суток 28 октября российские войска нанесли 849 ударов по 44 населенным пунктам Запорожской области, применяя авиацию, беспилотники, РСЗО и артиллерию. В результате атак были повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры, поступило 87 сообщений о разрушениях. По данным главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, мирные жители не пострадали.

Новини.LIVE писали, что вечером 27 октября около 22:30 российский FPV-дрон пытался атаковать муниципальный автобус с пассажирами в Запорожье. Антидроновая сетка остановила беспилотник, который запутался в защитной конструкции, однако автобус получил незначительные повреждения. Все пассажиры остались невредимыми.

Запорожье Запорожская область обстрелы война в Украине Россия атака пострадавшие
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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