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Головна Новини дня Росіяни за добу завдали 935 ударів по Запорізькій області: є загиблий

Росіяни за добу завдали 935 ударів по Запорізькій області: є загиблий

Ua ru
31 жовтня 2026 07:52
Росіяни 31 жовтня завдали 935 ударів по Запорізькій області: є загиблий і поранені t.me/ivan_fedorov_zp
Зруйнований будинок внаслідок російської атаки. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Упродовж доби російські війська атакували 51 населений пункт Запорізької області. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. Загалом окупанти завдали 935 ударів, зокрема застосовували авіацію, безпілотники та артилерію.

Про це повідомив співголови Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, інформує Новини.LIVE.

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Як росіяни атакували Запорізьку область

За даними обласної влади, російські війська здійснили 15 авіаударів. Ще 745 атак окупанти провели безпілотниками різної модифікації, переважно FPV-дронами. Крім того, зафіксували 175 артилерійських ударів.

Росіяни за добу завдали 935 ударів по Запорізькій області: є загиблий - фото 1
Допис Івана Федорова. Фото: скриншот

Які наслідки обстрілів

Унаслідок російських атак загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.

Загалом до правоохоронців надійшло 69 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 30 жовтня внаслідок російських атак на Запоріжжя та область загинули двоє людей, ще 23 дістали поранення. У селі Біленьке FPV-дрони вдарили по цивільних автомобілях і приватному будинку, унаслідок чого загинули 49-річний чоловік і 74-річна жінка.

Також Новини.LIVE писали, що протягом доби 29 жовтня російські війська завдали 792 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Окупанти застосували 624 безпілотники різних модифікацій, переважно FPV-дрони, здійснили 20 авіаударів, п’ять разів обстріляли регіон із реактивних систем залпового вогню та 143 рази — з артилерії.

вибух Запорізька область загиблі постраждалі атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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