Россияне за сутки нанесли 935 ударов по Запорожской области: есть погибший
За сутки российские войска атаковали 51 населённый пункт Запорожской области. В результате обстрелов погиб один человек, ещё двое получили ранения. Всего оккупанты нанесли 935 ударов, в частности, применяли авиацию, беспилотники и артиллерию.
Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает Новини.LIVE.
Как россияне атаковали Запорожскую область
По данным областных властей, российские войска нанесли 15 авиаударов. Еще 745 атак оккупанты провели с помощью беспилотников различной модификации, преимущественно FPV-дронов. Кроме того, было зафиксировано 175 артиллерийских ударов.
Каковы последствия обстрелов
В результате российских атак погиб один человек, ещё двое получили ранения.
Всего в правоохранительные органы поступило 69 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что 30 октября в результате российских атак на Запорожье и область погибли два человека, ещё 23 получили ранения. В селе Беленькое FPV-дроны нанесли удары по гражданским автомобилям и частному дому, в результате чего погибли 49-летний мужчина и 74-летняя женщина.
Также Новини.LIVE писали, что в течение суток 29 октября российские войска нанесли 792 удара по 56 населенным пунктам Запорожской области. Оккупанты задействовали 624 беспилотника различных модификаций, преимущественно FPV-дроны, нанесли 20 авиаударов, пять раз обстреляли регион из реактивных систем залпового огня и 143 раза — из артиллерии.