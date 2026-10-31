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Главная Новости дня Россияне за сутки нанесли 935 ударов по Запорожской области: есть погибший

Россияне за сутки нанесли 935 ударов по Запорожской области: есть погибший

Ua ru
31 октября 2026 07:52
31 октября россияне нанесли 935 ударов по Запорожской области: есть погибший и раненые t.me/ivan_fedorov_zp
Разрушенный дом в результате российской атаки. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

За сутки российские войска атаковали 51 населённый пункт Запорожской области. В результате обстрелов погиб один человек, ещё двое получили ранения. Всего оккупанты нанесли 935 ударов, в частности, применяли авиацию, беспилотники и артиллерию.

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

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Как россияне атаковали Запорожскую область

По данным областных властей, российские войска нанесли 15 авиаударов. Еще 745 атак оккупанты провели с помощью беспилотников различной модификации, преимущественно FPV-дронов. Кроме того, было зафиксировано 175 артиллерийских ударов.

Россияне за сутки нанесли 935 ударов по Запорожской области: есть погибший - фото 1
Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

Каковы последствия обстрелов

В результате российских атак погиб один человек, ещё двое получили ранения.

Всего в правоохранительные органы поступило 69 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что 30 октября в результате российских атак на Запорожье и область погибли два человека, ещё 23 получили ранения. В селе Беленькое FPV-дроны нанесли удары по гражданским автомобилям и частному дому, в результате чего погибли 49-летний мужчина и 74-летняя женщина.

Также Новини.LIVE писали, что в течение суток 29 октября российские войска нанесли 792 удара по 56 населенным пунктам Запорожской области. Оккупанты задействовали 624 беспилотника различных модификаций, преимущественно FPV-дроны, нанесли 20 авиаударов, пять раз обстреляли регион из реактивных систем залпового огня и 143 раза — из артиллерии.

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Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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