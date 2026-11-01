Спасатели устраняют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSZP

За сутки российские войска нанесли 699 ударов по населенным пунктам Запорожской области. В результате атак в Запорожском районе пострадали шесть человек. Также зафиксированы повреждения жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, пишет Новини.LIVE в воскресенье, 1 ноября.

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Последствия атаки РФ на Запорожскую область. Фото: Совет обороны Запорожской области

Последствия российских атак на Запорожскую область

За сутки российские оккупанты атаковали 55 населенных пунктов региона. Всего российские войска нанесли 699 ударов с применением авиации, беспилотников, реактивных систем залпового огня и артиллерии.

В частности, зафиксировано 20 авиаударов по ряду населенных пунктов. Также россияне применили 486 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дронов.

Кроме того, российские военные осуществили 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и нанесли 180 артиллерийских ударов.

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В результате вражеских атак в Запорожском районе пострадали шесть человек.

Также в соответствующие органы поступило 68 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Скриншот сообщения Федорова/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что 1 ноября 2026 года после российских атак на Днепр и Харьков "Укрзализныця" изменила маршруты отдельных поездов из-за повреждений вагонов и локомотивов. Задержки некоторых рейсов достигли 16 часов, а пассажирам на отдельных участках приходится пересаживаться на дизельные или электропоезда. Изменения коснулись направлений из Солотвина, Ясины, Трускавца и Львова, а пассажирам, которым не подходят комбинированные маршруты, доступен полный возврат стоимости билетов.

Новини.LIVE писали, что в ночь на 31 октября российские войска вновь атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, повредив два объекта ДТЭК "Днепровские электросети". Без электроснабжения остались часть Днепра и Каменского, а также жители Днепровского и Новомосковского районов. Энергетики продолжают восстановительные работы, стараясь как можно быстрее вернуть свет потребителям.