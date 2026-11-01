Пассажирам поездов из Днепра придется пересаживаться на другие рейсы

Украинский поезд на платформе. Фото: Reuters

Российские удары по Днепру и Харькову повлияли на движение поездов украинской железной дороги. Из-за повреждения вагонов и локомотивов отдельные рейсы задерживаются на несколько часов, а на некоторых участках пассажирам приходится пересаживаться на другой транспорт. Изменения затронули, в частности, направления из Солотвино, Ясини, Трускавца и Львова. Для продолжения поездки железнодорожники используют дизельные и электропоезда, а также подменные вагоны.

Подробности пересадок пассажирам сообщают через push-уведомления в приложении "Укрзалізниці", сообщает портал Новини.LIVE.

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Какие направления затронули изменения

Сложности возникли у пассажиров поездов № 40/39 Солотвино, № 6/5 Ясиня, № 42/41 Трускавец и № 86/85 Львов. На отдельных участках людям предлагают продолжить путь на дизельных или электропоездах, а затем пересесть в вагоны, предоставленные взамен задержанных. Конкретная схема зависит от рейса, поэтому пассажирам рекомендуют внимательно проверять уведомления перевозчика.

Задержки и возврат билетов

Изменения в графике отдельных поездов достигали 16 часов. В компании объяснили необходимость изменений повреждениями подвижного состава и последствиями российских атак. Руководитель правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский сообщил, что пассажирам, которым не подходит предложенный комбинированный маршрут, доступен полный возврат стоимости билета онлайн.

Пассажирам следует следить за актуальной информацией о движении своего поезда, поскольку время отправления и прибытия может меняться. Перед поездкой стоит проверить сообщения в приложении и уточнить порядок пересадки. Железнодорожники продолжают использовать альтернативные варианты перевозки, чтобы сохранить сообщение между городами в условиях повреждения инфраструктуры.

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