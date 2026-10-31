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Главная Новости дня ГСЧС развернула в Днепре пункты помощи в связи с отключением электричества

ГСЧС развернула в Днепре пункты помощи в связи с отключением электричества

Ua ru
31 октября 2026 23:59
В Днепре открыли пункты помощи ГСЧС в связи с отключением электричества facebook.com/DSNS.GOV.UA
Пункт помощи в Днепре. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

После российских атак на энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области часть жителей Днепра осталась без электроснабжения. Чтобы люди могли согреться, выпить горячего чая и зарядить телефоны и другие гаджеты, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям 31 октября развернула в городе пять пунктов помощи. Все они оснащены генераторами и будут работать круглосуточно.

Об этом сообщает ГСЧС, передает Новини.LIVE.

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Люди в Пунктах допомоги від ДСНС у Дніпрі 31 жовтня
Люди в пунктах помощи. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Что предлагают пункты помощи ГСЧС в Днепре

"Из-за сложной ситуации с электроснабжением в Днепре спасатели привлекли дополнительные силы и средства, чтобы поддержать горожан", — написали в службе.

Всего в городе оборудовали пять таких пунктов. Посетители могут воспользоваться основными удобствами.

"Здесь жители могут согреться, выпить горячего чая, подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты", — сообщили в ГСЧС.

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Для семей с детьми также оборудовали специальные уголки. Родители могут находиться там вместе с малышами.

Діти в Пунктах допомоги від ДСНС у Дніпрі 31 жовтня
Дети в пунктах помощи. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Все локации оснащены генераторами. Благодаря этому они могут работать автономно.

На каждой локации круглосуточно будут дежурить спасатели. Они готовы помочь посетителям в случае необходимости.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска ночью вновь атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. В результате ударов серьезно повреждено оборудование двух объектов ДТЭК «Днепровские электросети».

Также Новини.LIVE писали о том, что по состоянию на вечер 31 октября без электроснабжения оставались жители населенных пунктов Днепровского, Каменского и Павлоградского районов. Энергетики продолжают восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей.

ГСЧС Днепр Днепропетровская область отключения света Пункт Незламности
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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