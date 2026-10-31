ГСЧС развернула в Днепре пункты помощи в связи с отключением электричества
После российских атак на энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области часть жителей Днепра осталась без электроснабжения. Чтобы люди могли согреться, выпить горячего чая и зарядить телефоны и другие гаджеты, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям 31 октября развернула в городе пять пунктов помощи. Все они оснащены генераторами и будут работать круглосуточно.
Об этом сообщает ГСЧС, передает Новини.LIVE.
Что предлагают пункты помощи ГСЧС в Днепре
"Из-за сложной ситуации с электроснабжением в Днепре спасатели привлекли дополнительные силы и средства, чтобы поддержать горожан", — написали в службе.
Всего в городе оборудовали пять таких пунктов. Посетители могут воспользоваться основными удобствами.
"Здесь жители могут согреться, выпить горячего чая, подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты", — сообщили в ГСЧС.
Для семей с детьми также оборудовали специальные уголки. Родители могут находиться там вместе с малышами.
Все локации оснащены генераторами. Благодаря этому они могут работать автономно.
На каждой локации круглосуточно будут дежурить спасатели. Они готовы помочь посетителям в случае необходимости.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска ночью вновь атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. В результате ударов серьезно повреждено оборудование двух объектов ДТЭК «Днепровские электросети».
Также Новини.LIVE писали о том, что по состоянию на вечер 31 октября без электроснабжения оставались жители населенных пунктов Днепровского, Каменского и Павлоградского районов. Энергетики продолжают восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей.