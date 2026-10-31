Отключение света. Фото иллюстративное: hvylya.net

По состоянию на 31 октября без электроснабжения остаются жители населенных пунктов Днепровского, Каменского и Павлоградского районов. Отключения произошли из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру области. Энергетики продолжают восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

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Энергосистема Днепропетровской области остается нестабильной

Глава ОВА призвал жителей области экономно использовать электроэнергию.

"Энергосистема, истощённая вражескими атаками, остаётся нестабильной. Прошу всех экономно потреблять электроэнергию. Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов. По возможности отложите их использование на часы пиковой нагрузки", — подчеркнул Ганжа.

Пункты непоколебимости в Днепропетровской области работают круглосуточно

В населенных пунктах, где из-за российских атак до сих пор нет электричества, "Пункти незламності" переведены на круглосуточный режим работы.

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Там можно зарядить телефоны и другие гаджеты, воспользоваться интернетом и согреться. Все пункты обеспечены генераторами и запасами питьевой воды.

Всего в Днепропетровской области насчитывается почти 1500 "Пунктів незламності". Более 60 из них имеют места для ночлега. Адрес ближайшего пункта рекомендуется искать на сайте Днепропетровской ОГА или в приложении "Дія".

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что утром 31 октября стало известно о гибели одного человека и ранении ещё двух в результате российских атак на Днепропетровскую область. В течение суток российские войска более 20 раз атаковали беспилотниками пять районов области. Повреждения получили инфраструктура, частные дома и предприятие. Также возникли пожары.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что в отдельных районах Днепра электроснабжение могут восстановить не раньше понедельника, 2 ноября. Такой прогноз обнародовала диспетчерская служба "Днепр Аварийка".