Электрик ремонтирует электросеть. Фото: УНИАН

Сообщается, что в нескольких районах Днепра электроснабжение может быть восстановлено не раньше понедельника, то есть 2 ноября. Это может произойти из-за обстрела РФ критически важной инфраструктуры города. В настоящее время ситуация остается сложной, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Об этом сообщает местный источник "Днепр Аварийка", передает Новини.LIVE.

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Где в Днепре могут продолжаться отключения света

Стало известно, что в результате очередного обстрела Днепра со стороны России в отдельных районах города может не быть света до понедельника. Это касается Диевки, Сухачевки, Паруса, Покровского, Краснополья, проспекта Богдана Хмельницкого и части проспекта Науки.

В настоящее время ремонтные работы продолжаются, а электрики делают все возможное, чтобы исправить сложную ситуацию с освещением.

Пост с информацией. Скриншот: Telegram

Россияне вновь атаковали энергообъекты Днепропетровской области

Мы писали, что 31 октября, в субботу, войска РФ нанесли удары по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области. В результате зафиксированы серьезные повреждения объектов ДТЭК "Днепровские электросети", энергетики продолжают ремонтные работы.

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Новини.LIVE сообщали, что помимо обстрелов объектов критической инфраструктуры, РФ атаковала гражданское население в Днепропетровской области. Российские войска более 20 раз нанесли удары с помощью дронов по пяти районам Днепропетровской области.