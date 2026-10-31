У кількох районах Дніпра світла може не бути до понеділка
Повідомляється, що в декількох районах Дніпра електропостачання можуть повернути не раніше понеділка, тобто 2 листопада. Це може відбутись через обстріл РФ по критичній інфраструктурі міста. Наразі ситуація залишається складною, тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Це пише місцеве джерело "Дніпро Аварійка", передає Новини.LIVE.
Де у Дніпрі можуть тривати відключення світла
Стало відомо, що внаслідок чергового обстрілу Росії по Дніпру в окремих районах міста може не бути світла до понеділка. Це стосується Діївки, Сухачівки, Парусу, Покровського, Краснопілля, проспекту Богдана Хмельницького та частини проспекту Науки.
Наразі ремонтні роботи продовжуються, а електрики роблять все можливе, щоб виправити складну ситуацію зі світлом.
Росіяни повторно атакували енергооб'єкти Дніпропетровщини
Ми писали, що 31 жовтня, в суботу, війська РФ ударили по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської області. Через це зафіксовано серйозні пошкодження об'єктів ДТЕК "Дніпровські електромережі", енергетики продовжують ремонтні роботи.
Новини.LIVE інформували, що крім обстрілів об'єктів критичної інфраструктури, РФ атакувала цивільне населення на Дніпропетровщині. Російські війська понад 20 разів ударили по п’яти районах Дніпропетровської області дронами.