Електрик ремонтує електромережі. Фото: УНІАН

Повідомляється, що в декількох районах Дніпра електропостачання можуть повернути не раніше понеділка, тобто 2 листопада. Це може відбутись через обстріл РФ по критичній інфраструктурі міста. Наразі ситуація залишається складною, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Це пише місцеве джерело "Дніпро Аварійка", передає Новини.LIVE.

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Де у Дніпрі можуть тривати відключення світла

Стало відомо, що внаслідок чергового обстрілу Росії по Дніпру в окремих районах міста може не бути світла до понеділка. Це стосується Діївки, Сухачівки, Парусу, Покровського, Краснопілля, проспекту Богдана Хмельницького та частини проспекту Науки.

Наразі ремонтні роботи продовжуються, а електрики роблять все можливе, щоб виправити складну ситуацію зі світлом.

Допис з інформацією. Скриншот: Telegram

Росіяни повторно атакували енергооб'єкти Дніпропетровщини

Ми писали, що 31 жовтня, в суботу, війська РФ ударили по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської області. Через це зафіксовано серйозні пошкодження об'єктів ДТЕК "Дніпровські електромережі", енергетики продовжують ремонтні роботи.

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Новини.LIVE інформували, що крім обстрілів об'єктів критичної інфраструктури, РФ атакувала цивільне населення на Дніпропетровщині. Російські війська понад 20 разів ударили по п’яти районах Дніпропетровської області дронами.