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Головна Новини дня У кількох районах Дніпра світла може не бути до понеділка

У кількох районах Дніпра світла може не бути до понеділка

Ua ru
31 жовтня 2026 14:42
У окремих районах Дніпра електропостачання може не бути до понеділка УНІАН
Електрик ремонтує електромережі. Фото: УНІАН

Повідомляється, що в декількох районах Дніпра електропостачання можуть повернути не раніше понеділка, тобто 2 листопада. Це може відбутись через обстріл РФ по критичній інфраструктурі міста. Наразі ситуація залишається складною, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Це пише місцеве джерело "Дніпро Аварійка", передає Новини.LIVE.

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Де у Дніпрі можуть тривати відключення світла

Стало відомо, що внаслідок чергового обстрілу Росії по Дніпру в окремих районах міста може не бути світла до понеділка. Це стосується Діївки, Сухачівки, Парусу, Покровського, Краснопілля, проспекту Богдана Хмельницького та частини проспекту Науки.

Наразі ремонтні роботи продовжуються, а електрики роблять все можливе, щоб виправити складну ситуацію зі світлом.

У кількох районах Дніпра світла може не бути до понеділка - фото 1
Допис з інформацією. Скриншот: Telegram

Росіяни повторно атакували енергооб'єкти Дніпропетровщини

Ми писали, що 31 жовтня, в суботу, війська РФ ударили по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської області. Через це зафіксовано серйозні пошкодження об'єктів ДТЕК "Дніпровські електромережі", енергетики продовжують ремонтні роботи.

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Новини.LIVE інформували, що крім обстрілів об'єктів критичної інфраструктури, РФ атакувала цивільне населення на Дніпропетровщині. Російські війська понад 20 разів ударили по п’яти районах Дніпропетровської області дронами.

електроенергія Дніпро Дніпропетровська область відключення світла світло графіки відключень світла
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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