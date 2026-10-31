Відключення світла. Фото ілюстративне: hvylya.net

Станом на 31 жовтня без електропостачання залишаються жителі населених пунктів Дніпровського, Кам’янського та Павлоградського районів. Відключення сталися через російські атаки на енергетичну інфраструктуру області. Енергетики продовжують відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі людей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

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Енергосистема Дніпропетровщини залишається нестабільною

Очільник ОВА закликав жителів області ощадно використовувати електроенергію.

"Енергосистема, виснажена ворожими атаками, залишається нестабільною. Прошу всіх ощадно споживати електроенергію. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів. За можливості відкладіть їх використання у пікові години", — наголосив Ганжа.

Пункти незламності на Дніпропетровщині працюють цілодобово

У населених пунктах, де через російські атаки досі немає електрики, Пункти незламності перевели на цілодобовий режим роботи.

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Там можна зарядити телефони та інші гаджети, скористатися інтернетом і зігрітися. Усі пункти забезпечені генераторами та запасами питної води.

Загалом у Дніпропетровській області є майже 1500 Пунктів незламності. Понад 60 із них мають місця для ночівлі. Адресу найближчого пункту радять шукати на сайті Дніпропетровської ОВА або в застосунку "Дія".

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що вранці 31 жовтня стало відомо про загибель однієї людини та поранення ще двох через російські атаки на Дніпропетровщину. Упродовж доби російські війська понад 20 разів атакували безпілотниками п’ять районів області. Пошкоджень зазнали інфраструктура, приватні будинки та підприємство. Також виникли пожежі.

Також Новини.LIVE писали, що в окремих районах Дніпра електропостачання можуть відновити не раніше понеділка, 2 листопада. Такий прогноз оприлюднила диспетчерська служба "Дніпро Аварійка".