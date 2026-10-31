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Головна Новини дня ДСНС розгорнула у Дніпрі пункти допомоги через відключення світла

ДСНС розгорнула у Дніпрі пункти допомоги через відключення світла

Ua ru
31 жовтня 2026 23:59
У Дніпрі розгорнули пункти допомоги ДСНС через відключення світла facebook.com/DSNS.GOV.UA
Пункт допомоги у Дніпрі. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Після російських атак на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини частина жителів Дніпра залишилася без електропостачання. Щоб люди могли зігрітися, випити гарячого чаю та зарядити телефони й інші ґаджети, Державна служба України з надзвичайних ситуацій 31 жовтня розгорнула у місті п'ять пунктів допомоги. Усі вони обладнані генераторами та працюватимуть цілодобово.

Про це повідомляє ДСНС, передає Новини.LIVE.

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Люди в Пунктах допомоги від ДСНС у Дніпрі 31 жовтня
Люди в Пунктах допомоги. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Що пропонують пункти допомоги ДСНС у Дніпрі

"Через складну ситуацію з електропостачанням у Дніпрі рятувальники залучили додаткові сили та засоби, щоб підтримати містян", — написали у службі.

Загалом у місті облаштували п'ять таких локацій. Відвідувачі можуть скористатися базовими зручностями.

"Тут мешканці можуть зігрітися, випити гарячого чаю, підзарядити мобільні телефони та інші ґаджети", — повідомили у ДСНС.

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Для родин із дітьми також облаштували спеціальні куточки. Батьки можуть перебувати там разом із малечею.

Діти в Пунктах допомоги від ДСНС у Дніпрі 31 жовтня
Діти в Пунктах допомоги. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Усі локації обладнали генераторами. Завдяки цьому вони можуть працювати автономно.

На кожній локації цілодобово чергуватимуть рятувальники. Вони готові допомогти відвідувачам у разі потреби.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські війська вночі знову атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Унаслідок ударів серйозно пошкоджене обладнання двох об'єктів ДТЕК "Дніпровські електромережі". 

Також Новини.LIVE писали про те, що станом на вечір 31 жовтня без електропостачання залишалися жителі населених пунктів Дніпровського, Кам'янського та Павлоградського районів. Енергетики продовжують відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі людей.

ДСНС Дніпро Дніпропетровська область відключення світла Пункт Незламності
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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