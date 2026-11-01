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Головна Новини дня Укрзалізниця змінила маршрути поїздів після російських атак

Укрзалізниця змінила маршрути поїздів після російських атак

Ua ru
1 листопада 2026 02:12
Пасажирам поїздів із Дніпра доведеться пересідати на інші рейси
Український поїзд на пероні. Фото: Reuters

Російські удари по Дніпру та Харкову вплинули на рух поїздів української залізниці. Через пошкодження вагонів і локомотивів окремі рейси затримуються на кілька годин, а на деяких ділянках пасажирам доводиться пересідати на інший транспорт. Зміни торкнулися, зокрема, напрямків із Солотвино, Ясинів, Трускавця та Львова. Для продовження подорожі залізничники використовують дизельні та електропоїзди, а також підмінні вагони.

Подробиці щодо пересадок пасажирам повідомляють через push-повідомлення в додатку "Укрзалізниці", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Які напрямки торкнулися зміни

Складнощі виникли у пасажирів поїздів № 40/39 Солотвино, № 6/5 Ясіня, № 42/41 Трускавець та № 86/85 Львів. На окремих ділянках людям пропонують продовжити шлях на дизельних або електропоїздах, а потім пересісти у вагони, надані замість затриманих. Конкретна схема залежить від рейсу, тому пасажирам рекомендують уважно перевіряти повідомлення перевізника.

Затримки та повернення квитків

Зміни в розкладі окремих поїздів сягали 16 годин. У компанії пояснили необхідність змін пошкодженнями рухомого складу та наслідками російських атак. Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що пасажирам, яким не підходить запропонований комбінований маршрут, доступне повне повернення вартості квитка онлайн.

Пасажирам слід стежити за актуальною інформацією про рух свого поїзда, оскільки час відправлення та прибуття може змінюватися. Перед поїздкою варто перевірити повідомлення в додатку та уточнити порядок пересадки. Залізничники продовжують використовувати альтернативні варіанти перевезення, щоб зберегти сполучення між містами в умовах пошкодження інфраструктури.

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Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що Володимир Зеленський придумав несподіваний спосіб знайти ракети для українських систем ППО на тлі масованих обстрілів з боку РФ.

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Укрзалізниця Харків Дніпро обстріли війна в Україні
Катерина Османська - Редактор
Автор:
Катерина Османська

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