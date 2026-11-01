Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу. Ілюстративне фото: facebook.com/dsnsvin

У ніч проти 1 листопада російські війська здійснили масовану атаку на Вінницьку область. Під ударом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури, також зафіксовано пошкодження цивільних об'єктів. Зокрема, постраждали вежа мобільного зв'язку, складська будівля та інфраструктура у Вінниці.

Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна, інформує Новини.LIVE.

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Наслідки атаки РФ на Вінниччину

За словами очільниці Вінницької ОВА, під час нічного обстрілу російські війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури регіону. Крім того, пошкоджень зазнала вежа мобільного зв'язку та приватна складська будівля.

У Вінниці також зафіксували пошкодження вікон у багатоповерхових будинках, зупинок громадського транспорту та автомобіля.

Наразі триває ліквідація наслідків російської атаки. Заболотна подякувала рятувальникам та енергетикам, які працюють над усуненням пошкоджень.

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"Цієї ночі Вінниччина пережила чергову масовану атаку ворога. Було атаковано обʼєкти енергетичної інфраструктури. Також є пошкодження вежі мобільного звʼязку, приватної складської будівлі, вікна в багатоповерхових будинках, а також зупинки громадського транспорту та автомобіль у м. Вінниця. Дякую рятувальникам та енергетикам за ліквідацію наслідків ворожого обстрілу", — написала Заболотна.

Скриншот заяви Заболотної/Telegram

Новини.LIVE інформували, що упродовж доби російські війська завдали 699 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів у Запорізькому районі поранення дістали шестеро людей. Також надійшло 68 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Новини.LIVE писали, що 1 листопада 2026 року після російських атак на Дніпро та Харків "Укрзалізниця" змінила маршрути низки поїздів через пошкодження вагонів і локомотивів. Зміни торкнулися рейсів із Солотвина, Ясіні, Трускавця та Львова, а затримки окремих поїздів сягали 16 годин. На деяких ділянках пасажирам організували пересадки на дизельні й електропоїзди, а тим, кому не підходить альтернативний маршрут, доступне повне повернення вартості квитків.