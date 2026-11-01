Спасатели устраняют последствия вражеского обстрела. Иллюстративное фото: facebook.com/dsnsvin

В ночь на 1 ноября российские войска совершили массированную атаку на Винницкую область. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры, также зафиксированы повреждения гражданских объектов. В частности, пострадали башня мобильной связи, складское здание и инфраструктура в Виннице.

Об этом сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная, передает Новини.LIVE.

Реклама

Последствия атаки РФ на Винницкую область

По словам главы Винницкой ОВА, во время ночного обстрела российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры региона. Кроме того, повреждения получили башня мобильной связи и частное складское здание.

В Виннице также зафиксированы повреждения окон в многоэтажных домах, остановок общественного транспорта и автомобиля.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий российской атаки. Заболотная поблагодарила спасателей и энергетиков, которые работают над устранением повреждений.

Читайте также:

Глава ОВА призвала жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности и безопасности своих близких.

"Этой ночью Винницкая область пережила очередную массированную атаку врага. Были атакованы объекты энергетической инфраструктуры. Также повреждены башня мобильной связи, частное складское здание, окна в многоэтажных домах, а также остановка общественного транспорта и автомобиль в г. Винница. Благодарю спасателей и энергетиков за ликвидацию последствий вражеского обстрела", — написала Заболотная.

Скриншот заявления Заболотной/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что за сутки российские войска нанесли 699 ударов по 55 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов в Запорожском районе ранения получили шесть человек. Также поступило 68 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Новини.LIVE писали, что 1 ноября 2026 года после российских атак на Днепр и Харьков "Укрзализныця" изменила маршруты ряда поездов из-за повреждений вагонов и локомотивов. Изменения коснулись рейсов из Солотвина, Ясини, Трускавца и Львова, а задержки отдельных поездов достигали 16 часов. На некоторых участках пассажирам организовали пересадки на дизельные и электропоезда, а тем, кому не подходит альтернативный маршрут, доступен полный возврат стоимости билетов.