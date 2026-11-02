Энергетик в здании ТЭЦ, разрушенной россиянами. Фото: ДТЭК

Из-за российских ударов энергосистема Украины находится в сложном состоянии. За прошедшую неделю враг 94 раза наносил прицельные удары по объектам энергетики и газоснабжения. В настоящее время наиболее сложная ситуация с электроэнергией сложилась в Киевской и Днепропетровской областях, где действуют аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщил на брифинге первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов, цитирует Новини.LIVE.

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Россия целенаправленно наносит удары по энергообъектам Украины

Утром, 2 ноября, первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов сообщил трагическую новость. При исполнении служебных обязанностей в Краматорске погиб работник энергетической отрасли.

Еще один инцидент произошел в Харьковской области, где российский беспилотник атаковал территорию электрической подстанции. В результате взрыва был ранен энергетик, которого уже доставили врачам для оказания всей необходимой медицинской помощи.

Вражеские обстрелы существенно повредили высоковольтные сети, из-за чего в системе упало напряжение. Больше всего от этих разрушений сейчас страдают жители Киевской и Днепропетровской областей. Масштабы повреждений там таковы, что энергетики не могут соблюдать запланированные графики, поэтому вынуждены вводить жесткие аварийные отключения. Свет восстановят по расписанию только тогда, когда удастся стабилизировать работу уцелевшего оборудования.

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В целом ситуация остается критической. За последние сутки свет пропал в домах многих потребителей. Проблемы с электроснабжением зафиксированы сразу в девяти регионах: в Харьковской, Черкасской, Ровенской, Кировоградской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Винницкой областях.

В других областях продолжают действовать плановые лимиты потребления. В правительстве просят людей следить за расписанием отключений исключительно на официальных страницах местных операторов распределения.

Между тем Россия не прекращает атаки. Только за одну прошлую неделю агрессор совершил 94 целенаправленные атаки по нефтегазовым и энергетическим объектам. Специалисты насчитали 208 отдельных инцидентов, которые привели к повреждению или полному уничтожению важной аппаратуры.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 1 ноября армия РФ нанесла массированный удар по Винницкой области, поразив энергетические и гражданские объекты. В Виннице повреждения получили инфраструктура, складские помещения и вышка мобильной связи.

В то же время в Днепропетровской области ремонтники почти справились с последствиями предыдущих обстрелов. По состоянию на сегодня в Днепре восстановили водоснабжение, но без электричества остаются несколько тысяч потребителей, хотя новые ночные атаки вновь вызвали отключения в ряде районов.

Чтобы стабилизировать энергосистему, Украина на следующей неделе ожидает поставку партии генераторов и оборудования. Владимир Зеленский провел переговоры с турецкими компаниями о помощи с электроснабжением для городов, а Норвегия выделила Украине грант в размере 54 миллионов долларов на восстановление энергосектора.