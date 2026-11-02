Енергетик у приміщенні знищеної росіянами ТЕЦ. Фото: ДТЕК

Через російські удари енергосистема України перебуває у складному стані. За минулий тиждень ворог 94 рази прицільно атакував об'єкти енергетики та газопостачання. Наразі найважча ситуація з електроенергією виникла на Київщині та Дніпропетровщині, де діють аварійні знеструмлення.

Про це повідомив на брифінгу перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов, цитує Новини.LIVE.

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Росія прицільно б'є по енергооб'єктах України

Вранці, 2 листопада, перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов повідомив трагічну звістку. Під час виконання своїх обов'язків у Краматорську загинув працівник енергетичної галузі.

Ще один інцидент стався на Харківщині, де російський безпілотник атакував територію електричної підстанції. Внаслідок цього вибуху поранено енергетика, якого вже передали лікарям для надання всієї необхідної медичної допомоги.

Ворожі обстріли суттєво понівечили високовольтні мережі, через що в системі впала напруга. Найбільше від цих руйнувань наразі страждають жителі Київської та Дніпропетровської областей. Масштаби пошкоджень там такі, що енергетики не можуть дотримуватися прогнозованих графіків, тому вимушено запровадили жорсткі аварійні відключення. Світло повернуть за розкладом лише тоді, коли вдасться стабілізувати роботу вцілілого обладнання.

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Загалом ситуація залишається критичною. За минулу добу світло зникло у будинках багатьох споживачів. Проблеми з постачанням зафіксували одразу в дев'яти регіонах: на Харківщині, Черкащині, Рівненщині, Кіровоградщині, Одещині, Запоріжжі, Донеччині, Дніпропетровщині та Вінниччині.

В інших областях продовжують діяти планові ліміти споживання. В уряді просять людей стежити за розкладом знеструмлень виключно на офіційних сторінках місцевих операторів розподілу.

Тим часом Росія не припиняє атак. Лише за один минулий тиждень агресор здійснив 94 цілеспрямовані атаки по нафтогазових та енергетичних об'єктах. Фахівці нарахували 208 окремих інцидентів, які призвели до пошкодження або повного знищення важливої апаратури.

Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 1 листопада армія РФ масовано вдарила по Вінницькій області, поціливши в енергетичні та цивільні об'єкти. У Вінниці пошкоджень зазнали інфраструктура, складські приміщення та вежа мобільного зв'язку.

Водночас на Дніпропетровщині ремонтники майже впоралися з наслідками попередніх обстрілів. Станом на сьогодні у Дніпрі повернули воду, але без електрики лишаються кілька тисяч споживачів, хоча нові нічні атаки знову спричинили відключення у низці районів.

Щоб стабілізувати енергосистему, Україна наступного тижня чекає на партію генераторів та обладнання. Володимир Зеленський провів переговори з турецькими компаніями щодо допомоги з електрикою для міст, а Норвегія виділила Україні 54 мільйони доларів гранту на відновлення енергосектору.